Исследование ⟩ Побочные эффекты после вакцины в большей мере проявляются у переболевших COVID-19?
У людей, у которых ранее была бессимптомная инфекция Covid-19, после вакцинации наблюдается больше побочных эффектов, сообщает Med24.
У людей, у которых ранее была бессимптомная инфекция Covid-19, после вакцинации наблюдается больше побочных эффектов, сообщает Med24.
Британские исследователи проанализировали реакцию организма 974 вакцинированных первой дозой Pfizer. Около 265 из них ранее переболели коронавирусом.
Более частые побочные эффекты, такие как лихорадка, усталость, боль в мышцах и суставах, возникали в гораздо большей степени у ранее инфицированных.
Побочный эффект от вакцины в виде высокой температуры был у 8% переболевших коронавирусом по сравнению с 2% не болевших; утомляемость - у 29% и 20% соответственно; боли в мышцах и суставах - у 20% и 15%.
У перенесших коронавирус после вакцинации также наблюдалось большее увеличение лимфатических узлов - примерно у 4 процентов по сравнению с 1% не болевших коронавирусом участников исследования.
Боль в месте инъекции и желудочно-кишечные симптомы были одинаково распространены в обеих группах.
Больше побочных эффектов вакцинации возникало у женщин и молодых людей, они были более серьезными и продолжались дольше.
Несмотря на то, что исследование еще не подверглось рецензированию, и его выводы пока носят предварительный характер, результаты вызвали бурное обсуждение. Результаты опубликованы на сервере медицинских исследований medRxiv.