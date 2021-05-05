Исследование ⟩ Побочные эффекты после вакцины в большей мере проявляются у переболевших COVID-19?

Британские исследователи проанализировали реакцию организма 974 вакцинированных первой дозой Pfizer. Около 265 из них ранее переболели коронавирусом.

Более частые побочные эффекты, такие как лихорадка, усталость, боль в мышцах и суставах, возникали в гораздо большей степени у ранее инфицированных.

Побочный эффект от вакцины в виде высокой температуры был у 8% переболевших коронавирусом по сравнению с 2% не болевших; утомляемость - у 29% и 20% соответственно; боли в мышцах и суставах - у 20% и 15%.

У перенесших коронавирус после вакцинации также наблюдалось большее увеличение лимфатических узлов - примерно у 4 процентов по сравнению с 1% не болевших коронавирусом участников исследования.

Боль в месте инъекции и желудочно-кишечные симптомы были одинаково распространены в обеих группах.

Больше побочных эффектов вакцинации возникало у женщин и молодых людей, они были более серьезными и продолжались дольше.