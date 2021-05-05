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Нарвскую управу обвинили в самоуправстве при подготовке климатической программы

Нарвское городское собрание. Иллюстративное фото. ФОТО: Николай Андреев

В Нарве готовят собственную программу действий в области климата и энергии. Такой план позволит планировать развитие транспорта, утепление домов, электроснабжение и другие сферы в соответствии с европейскими требованиями, а также увеличит шансы на получение средств из европейских фондов. Но в самом начале работы сложилась ситуация, когда чиновники начали действовать и оплатили помощь сторонней фирмы до того, как решение об этом было официально принято. Депутат Ирина Янович заявила, что это нарушение закона.

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По словам мэра Нарвы Катри Райк, наличие программы также даст городу преимущество для получения средств из фонда “справедливого перехода”.

Сейчас чиновники видят приоритетами повышение энергоэффективности муниципальных зданий, информирование сообщества, энергетику, транспорт. Но при помощи экспертов и, возможно, опросов населения, выберут более точный фокус программы.

Но горсобрание голосовало за решение, которое, фактически, было уже принято правящей коалицией и запущено в работу. Ирина Янович, оппозиционный депутат, в прошлом председатель горсорбрания, сказала, что мэр города тем самым нарушила Закон об организации работы местного самоуправления.

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