Нарвскую управу обвинили в самоуправстве при подготовке климатической программы

В Нарве готовят собственную программу действий в области климата и энергии. Такой план позволит планировать развитие транспорта, утепление домов, электроснабжение и другие сферы в соответствии с европейскими требованиями, а также увеличит шансы на получение средств из европейских фондов. Но в самом начале работы сложилась ситуация, когда чиновники начали действовать и оплатили помощь сторонней фирмы до того, как решение об этом было официально принято. Депутат Ирина Янович заявила, что это нарушение закона.