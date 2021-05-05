Гражданам Сербии предложили деньги за прививку от коронавируса

По его словам, все люди старше 16 лет, которые вакцинируются до 31 мая, получат дополнительную финансовую помощь: каждый получит по три тысячи сербских динаров (25 евро) от правительства.

Президент объяснил, что дискриминация тех, кто не хочет прививаться, недопустима, хотя он лично и считает отказ от вакцинации безответственным и эгоистичным решением. Поэтому он предложил выделить дополнительные средства для поддержки тех, кто привился.

Пока что в стране с семимиллионым населением вакцинировано около 1,3 млн человек.

Президент добавил, что работники госсектора, которые не позволят себя вакцинировать, не смогут получить компенсацию за больничный в случае, если заболеют Covid-19.