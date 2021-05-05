Ср, 5.05.2021
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Гражданам Сербии предложили деньги за прививку от коронавируса

Kragujevaci restoran pakub klientidele võimalust lasta end vaktsineerida ja ka lõunasööki. ФОТО: Reuters / Scanpix

Власти Сербии планируют ввести поощрение для тех граждан, которые будут вакцинироваться от коронавируса. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, все люди старше 16 лет, которые вакцинируются до 31 мая, получат дополнительную финансовую помощь: каждый получит по три тысячи сербских динаров (25 евро) от правительства.

Президент объяснил, что дискриминация тех, кто не хочет прививаться, недопустима, хотя он лично и считает отказ от вакцинации безответственным и эгоистичным решением. Поэтому он предложил выделить дополнительные средства для поддержки тех, кто привился.

Пока что в стране с семимиллионым населением вакцинировано около 1,3 млн человек.

Президент добавил, что работники госсектора, которые не позволят себя вакцинировать, не смогут получить компенсацию за больничный в случае, если заболеют Covid-19.

Сербия закупила вакцину у западных производителей, но также приобрела миллионы доз у Китая и России. 

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