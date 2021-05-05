Ср, 5.05.2021
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Apple советует всем пользователям айфонов срочно установить новое обновление

iPhone ФОТО: SCANPIX

После выхода iOS 14.5 компания Apple выпустила новые обновления для iPhone (iOS 14.5.1), iPad, Mac и Apple Watch в которых устранена уязвимость.

Прежде всего обновление касается движка браузера WebKit и изъяном в его безопасности. Уязвимость позволяла хакерам и вредоносным сайтам запускать непроверенный код на устройствах Apple.

Кроме того, устранена ошибка, из-за которой на некоторых устройствах была недоступна кнопка переключения внедренного в iOS 14.5 режима прозрачности отслеживания приложений.

Apple советует пользователям не игнорировать это обновление и срочно установить его, чтобы обезопасить свое устройство.

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