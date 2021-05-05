Apple советует всем пользователям айфонов срочно установить новое обновление
После выхода iOS 14.5 компания Apple выпустила новые обновления для iPhone (iOS 14.5.1), iPad, Mac и Apple Watch в которых устранена уязвимость.
После выхода iOS 14.5 компания Apple выпустила новые обновления для iPhone (iOS 14.5.1), iPad, Mac и Apple Watch в которых устранена уязвимость.
Прежде всего обновление касается движка браузера WebKit и изъяном в его безопасности. Уязвимость позволяла хакерам и вредоносным сайтам запускать непроверенный код на устройствах Apple.
Кроме того, устранена ошибка, из-за которой на некоторых устройствах была недоступна кнопка переключения внедренного в iOS 14.5 режима прозрачности отслеживания приложений.
Apple советует пользователям не игнорировать это обновление и срочно установить его, чтобы обезопасить свое устройство.