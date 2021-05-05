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Новые поправки в закон "О выборах в Госдуму" запрещают баллотироваться в депутаты россиянам, которые были связаны с организациями, впоследствии признанными экстремистскими. Юристы называют законопроект "попранием Конституции", пишет Би-би-си.

Новые поправки в закон "О выборах в Госдуму" запрещают баллотироваться в депутаты россиянам, которые были связаны с организациями, впоследствии признанными экстремистскими. Юристы называют законопроект "попранием Конституции".

Новый законопроект внесен перед началом избирательной кампании по выборам в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2021 года. Его инициаторами выступили представители всех парламентских фракций. Они предлагают запретить быть депутатами всем, "причастным к деятельности" организаций, ликвидированных и запрещенных в России из-за признания их экстремистскими или террористическими.

При этом запрету предлагается придать обратную силу - баллотироваться не смогут даже граждане, которые имели отношение к таким организациям в то время, когда они запрещены не были.

Сейчас Мосгорсуд рассматривает вопрос о запрете Фонда борьбы с коррупцией и Фонда по защите прав граждан (ФБК и ФЗПГ, оба фонда уже признаны в России организациями, выполняющими функции иностранного агента), а также штабов Навального.

По прогнозу соратника Алексея Навального Леонида Волкова, под действие законопроекта могут попасть более 200 тысяч человек, которые работали в команде Навального или помогали ей.

Би-би-си спросила юристов, законно ли это.

"Не допустить в Госдуму никого из критиков власти"

Исчерпывающего перечня лиц, "причастных к деятельности" запрещенных организаций, в законопроекте нет. Кроме учредителей, руководителей, членов, участников и работников таких организаций под запрет подпадают и "иные лица". Круг таких лиц также четко не ограничен. В него попадают те, кто предоставлял организации не только финансовую, имущественную, организационно-методическую и консультативную, но также "иную" помощь

"Формулировка "причастен к деятельности" с юридической точки зрения совершенно безобразная. Она не соответствует принципу правовой определённости", - сказал Би-би-си эксперт по конституционному праву кандидат юридических наук Григорий Вайпан. Под запрет, по его словам, теоретически попадает и сотрудник типографии, который печатал для организации листовки, и таксист, которых подвозил её сотрудников.

"Границы категории "причастен к деятельности" полностью размыты. Это не право, а возведенная в закон ненависть, откровенное попрание Конституции, позволяющее лишить пассивного избирательного права всякого, кто когда-нибудь помогал любому региональному штабу Навального. Например, говорил с ними по телефону", - считает эксперт по конституционному праву доктор юридических наук Илья Шаблинский. Это и есть настоящие "лишенцы", напомнил он практику 1920-х - 1930-х годов, когда некоторые категории граждан по Конституциям РСФСР 1918 и 1925 годов были лишены избирательных прав.

Расчет авторов законопроекта, по мнению Шаблинского, сделан на то, чтобы не допустить в Госдуму никого из критиков власти.

"Обратная сила недопустима"

Авторы законопроекта предлагают применять запрет фактически с обратной силой.

Тем, кто руководил организацией в течение последних трех лет до ее признания запрещенной, путь в Госдуму будет заблокирован на последующие пять лет. Рядовые члены организации и те, кто был причастен к ее деятельности за год до запрета, после него не смогут выдвинуть свою кандидатуру в Госдуму в течение трех лет.

"Такое регулирование неконституционно. Конституционный суд (КС) давно говорит о том, что обратная сила недопустима в отношениях между государством и гражданином, если это ухудшает положение последнего", - говорит Вайпан.

Он отмечает, что если новый закон будет применен к сотрудникам и сторонникам ФБК, то речь будет идти о двойной обратной силе. "Потому что в таком случае запрет избираться будет распространен не только на период до вступления в силу решения суда о признании организации экстремистской, но даже на период до появления самого закона. Так что это вдвойне неконституционно", - объясняет эксперт.

Илья Шаблинский говорит, что с юридической точки зрения эта норма вызывает шок. "Статья 54 Конституции не допускает применения с обратной силой закона, который устанавливает или усиливает ответственность граждан", - сказал он, пояснив, что в данном случае речь идет о конституционной ответственности. "Даже здравый смысл сопротивляется тому, что избирательного права может быть лишен гражданин, за то, чего он не знал и не мог знать".

Можно ли обжаловать этот запрет в КС

Это прежде всего зависит от того, кто обратится в КС в случае принятия закона и с какой скоростью тот примет решение, говорит Вайпан. "Мы знаем, что при желании КС умеет принимать решения в течение 48 часов. Но если закон будет действовать на момент окончания срока выдвижения кандидатов в депутаты ГД, то его последующая отмена никак не поможет лишенцам на выборах в Госдуму 2021 года", - объясняет он.

На практике рассмотрение жалоб в КС от независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму 2019 года растянулось на полтора года - и победы в КС кандидатов Анастасии Брюхановой, Елены Русаковой и Сергея Цукасова уже не позволили изменить результаты выборов.

"Ни один суд не должен признать законными эти поправки", - cчитает Илья Шаблинский. Но, по его мнению, кандидаты, которым не разрешат участвовать в сентябрьских выборах, могут просто не успеть обжаловать запрет. "Возможно, на это и расчет, при том, что теоретически КС по жалобе такого кандидата может робко возразить против столь очевидного нарушения Конституции", - прогнозирует юрист.

Как КС оправдывал "обратную силу"

Впрочем, и сам КС в своей практике не раз оправдывал "обратную силу" в резонансных политических делах

Например, в 2005 году КС в деле ЮКОСа признал, что нормы законодательства, устанавливающие трехлетний срок давности по ряду правонарушений для добросовестных налогоплательщиков, не могут быть распространены на недобросовестных, к которым был причислен ЮКОC. Это позволило налоговым органам взыскать с ЮКОСа более 99 млрд рублей. Позже КС разрешил российским властям не выплачивать за это акционерам ЮКОСа присужденную ЕСПЧ компенсацию, заявив, что в таком толковании нет коллизии с конституционным запретом на действие обратной силы закона. Но Европейский суд по правам человека прямо указал, что взыскания по налоговым проверкам были приняты с обратной силой, признав это нарушением Европейской конвенции по защите прав человека.

В 2016 году Конституционный суд (КС) отказался рассмотреть жалобу "Левада-центра" на нормы закона, позволяющие принудительно включать НКО в реестр иностранных агентов за политическую деятельность. "Левада-центр" настаивал, что для внесения его в реестр иноагентов за деятельность 2014-2016 года минюст с обратной силой применил поправки, внесенные в закон в 2016 году.

Как напомнил Би-би-си Григорий Вайпан, в 2016 году КС также признал допустимым распространение внесудебного порядка сноса построек (печально известные "ночи длинных ковшей" в Москве) на постройки, возведенные и признанные судом законными до вступления в силу этого закона.