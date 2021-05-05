Завтра правительство обсудит продление ограничений до середины мая

По словам официального представителя правительства, на заседании в четверг правительство обсудит законопроект, согласно которому ограничения продлятся на период с 9 по 16 мая включительно.

Необходимо соблюдать ограничения при занятиях спортом в помещении и на открытом воздухе, при работе с молодежью, в кружках и курсах повышения квалификации. Также ограничено проведение спортивных соревнований и физкультурно-спортивных мероприятий. Общественные сауны, спа, бассейны, аквапарки и бассейны должны быть закрыты для посетителей, за исключением уже предусмотренных исключений. Публичные собрания, публичные мероприятия, включая конференции, театральные представления, концерты и кинопоказы, а также развлекательные мероприятия в помещении запрещены. На открытом воздухе это разрешено, если гарантировано, что количество участников в группе не превышает десяти человек, а общее количество участников не превышает 150 человек. Эти мероприятия и активность запрещены с 21:00 до 6:00.

Предприятия общественного питания могут продавать еду только навынос, есть можно только на террасах, в группах не более 10-и человек, нужно соблюдать ограничения по заполняемости и времени работы. Ограничены также торговля и оказание услуг.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, необходимо сохранить существующие ограничения.