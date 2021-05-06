Фото ⟩ В Таллинне пьяная женщина без прав врезалась в припаркованные автомобили

По данным полиции, около 23.00 по адресу Ярвеотса-теэ, 4с автомобиль Citroen C-Elysee, которым управляла нетрезвая и не имевшая водительских прав 35-летняя женщина, вылетел с дороги, снес забор стоянки и врезался в припаркованные автомобили Jeep Grand Cherokee и Volvo XC70. В результате столкновения Volvo отбросило на стоявший рядом фургон Opel Vivaro.