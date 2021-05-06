Эстонский картофель может исчезнуть с прилавков магазинов

По словам Калле Хамбурга, который выращивает картофель в Рапламаа, цены на картофель настолько болезненны для производителей, что об этом сложно говорить.

«Чтобы производителю вести безубыточный бизнес, килограмм картофеля должен стоить 15 центов, а в этом году его приходилось продавать за шесть или семь центов за килограмм. Это почти в три раза ниже себестоимости. Долго так не протянуть, но спрыгнуть с движущегося поезда тоже сложно», - говорит человек, выращивающий картофель более 30 лет.

На снижение цен повлиял коронавирус

Однако в этом году низкие цены привели к сокращению посевных площадей под картофель с 35 га до менее чем 30 га. «Для меня важнее обеспечить качество выращивания картофеля и постараться сделать это с минимальными затратами. Но годовую цену не удержать даже при снижении затрат. Она такая мизерная», - говорит он. В качестве основной причины Хамбург называет коронавирус, из-за которого закрылись многие рестораны и предприятия по всей Европе. «Поэтому многие начали искать возможность продавать картофель в магазинах. Это и способствовало росту ценового давления», - сказал он.

В настоящий момент потребитель может быть доволен происходящим, но, по мнению Хамбурга, это может привести к тому, что однажды отечественный картофель больше не будет доступен в магазинах. «Ценовая война сетевых магазинов приведет к тому, что будет продаваться только картофель, завезенный из Испании и Польши», - сетует он.

В этом году площади под посадку картофеля также планирует уменьшить и предприятие Osa and Tervik, выращивающее картофель в Ярвамаа. Но, по словам менеджера компании Марго Хейнмаа, сокращение будет не столь большим, так как они надеются на улучшение ситуации.

«Цена на картофель не может быть такой низкой», - говорит она. Пока сложно сказать, начнут ли цены на картофель расти уже в этом сезоне.

Хутор "Ребасе" в Ярвамаа также планирует уменьшить площадь участков для выращивания картофеля. По словам хозяйки Рийи Тийгемяэ, по сравнению с выращиванием яблок заниматься картофелем становится все сложнее, поэтому она планирует сосредоточится на выращивании фруктовых деревьев.

Производители картофеля едины во мнении, что эта весна пока слишком холодная для посадки клубней. По словам Хамбурга, картофель посадили лишь те, кто планирует получить урожай к Иванову дню. Пийа Тийгемяэ говорит, что погодные условия этой весной не очень подходят для посадки молодого картофеля.