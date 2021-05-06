Игорь Кравченко не намерен выходить из совета TLT

Игорь Кравченко в понедельник наехал на протестовавшего перед Тоомпеа против коронавирусных ограничений Даниэля Рюйтманна. В больнице Рюйтманна обследовали и установили, что он действительно получил травму. По словам Рюйтманна, у него нет сомнений, что наезд был совершен умышленно. Он заявил, что проконсультируется с юристом и подаст иск. «Умышленный наезд, это факт. Всегда можно подать звуковой сигнал, поскольку я был занят беседой с полицией», - написал он в социальной сети.

Кравченко принес за случившееся извинения и выразил свое сожаление.

«Когда я ехал на работу, я задел автомобилем мужчину, который стоял на парковке и горячо спорил с полицейским. Это было с моей стороны необдуманно, —сказал Кравченко. – Я обещал взять себя в руки относительно акций протеста, которые уже долгое время проходят перед Рийгикогу, и, к сожалению, я вел себя необдуманно. Сожалею о содеянном и приношу извинения и гражданину, и своей фракции и всем коллегам».

Возглавляющий совет TLT вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, по сути, не ответил на вопрос о том, следует ли Кравченко исключить из совета. «Во время управления автомобилем депутат не выполнял служебных обязанностей, поэтому я не считаю обоснованным давать оценку как председатель совета», - пояснил он, а также добавил, что доволен работой Кравченко в TLT.

Председатель партии Юри Ратас не считает, что Кравченко должен теперь покинуть Рийгикогу. Центристская фракция осудила произошедшее, полиция заводить дело не собирается. Руководитель надзора за дорожным движением Пыхьской префектуры Ханнес Кулламяэ заявил Postimees, что по предварительным данным никто в ходе инцидента не пострадал, сам Рюйтманн не захотел вмешательства полиции.

«Полиции поступила информация из больницы, где у пешехода была зафиксирована травма. Мы побеседовали с его представителем, который пообещал теперь подать заявлению в полицию. Мы будем предпринимать дальнейшие шаги после поступления соответствующего заявления», - сказал Кулламяэ.

Кулламяэ объяснил, что для начала производства, проведения следственных мероприятий, принятия решения и вступления в силу требуется время, поэтому в таких обстоятельствах полиции казалось более целесообразным немедленно связаться с водителем и объяснить ему, что его поведение было неправильным. «Таким образом, мы смогли немедленно отреагировать на происходящее и снизить вероятность того, что водитель повторит такое поведение. Сам водитель также публично заявил, что вел себя непозволительно», - добавил полицейский.