AirBaltic открывает прямые рейсы между Таллинном и Ниццей

Председатель правления airBaltic Мартин Гаусс заявил, что авиакомпания видит, что рынок медленно восстанавливается с увеличением объемов вакцинации в Европе. «Поэтому мы добавляем в расписание рейсов прямой рейс Таллинн - Ницца, ведь это один из самых любимых курортов многих летних стран. Этим летом мы планируем открыть 13 прямых рейсов из Таллинна», - сказал Гаусс.