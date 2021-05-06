Чт, 6.05.2021
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AirBaltic открывает прямые рейсы между Таллинном и Ниццей

airBaltic ФОТО: Remo Tõnismäe

Со 2 июня airBaltic дважды в неделю будет совершать прямые рейсы по маршруту Таллинн-Ницца.

Председатель правления airBaltic Мартин Гаусс заявил, что авиакомпания видит, что рынок медленно восстанавливается с увеличением объемов вакцинации в Европе. «Поэтому мы добавляем в расписание рейсов прямой рейс Таллинн - Ницца, ведь это один из самых любимых курортов многих летних стран. Этим летом мы планируем открыть 13 прямых рейсов из Таллинна», - сказал Гаусс.

Также airBaltic предлагает прямые рейсы из Таллинна в Амстердам, Берлин, Брюссель, Копенгаген, Лондон, Малагу, Мюнхен, Осло, Париж, Зальцбург, Стокгольм и Вильнюс, а также стыковочные рейсы через Ригу.

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