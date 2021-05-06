Коронавирус подтвержден у 366 жителей Эстонии
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4413 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 366, то есть 8,3% от общего количества.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4413 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 366, то есть 8,3% от общего количества.
Согласно данным Регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 189 человек. В Харьюмаа 135 новых случаев приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа прибавилось 72, в Пярнумаа — 25, в Тартумаа — 23, в Вильяндимаа — девять, в Пыльвамаа — восемь, в Вырумаа — семь, в Рапла- и Ляэне-Вирумаа — по шесть, в Йыгевамаа — пять, в Валгамаа — четыре, на Хийумаа, на Сааремаа и в Ярвамаа — по три новых случая. В случае трех положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 357,9 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 8% от общего количества сделанных тестов.
За сутки открыли 37 историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 298 пациентов
По состоянию на утро 6 мая в больницах находятся 298 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 50 пациентам, из которых 34 человека, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.
Было открыто 37 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 23 человек, одного признали ложнопозитивным, еще десять перевели в отделение, не связанное с COVID-19.
Стационарное лечение требовалось в целом 7% от общего количества больных. Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 68 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 222 человека (74%).
За сутки скончались четыре человека с коронавирусом: 71-летняя женщина, 75-летний мужчина, 81-летний мужчина и 88-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 1187 человек с коронавирусом.
На сегодня в больницах завершены 7216 случаев заболевания COVID-19 у 6943 человек.
По состоянию на 6 мая выздоровели 114 373 человека. Из них истории болезни 74 845 человек (65,4%) завершены, у 39 528 человек (34,6%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 1 313 000 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 124 147 положительных первичных результатов (9,5% от общего количества тестов).
С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии против COVID-19 привиты 354 238 человек, две дозы вакцины получил 138 401 человека
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 354 238 человек, из которых завершил курс вакцинации 138 401 человек. За сутки были введены 13 154 дозы. В общей сложности было введено 479 377 доз вакцины.
В общереспубликанской электронной регистратуре открыта запись на вакцинацию лиц в категории от 50 лет и старше
С 3 мая на вакцинацию против COVID-19 приглашаются все лица в возрасте от 50 лет и старше, а также люди, которым в этом году исполнится 50 лет. Кроме того, на вакцинацию по-прежнему приглашаются все взрослые, входящие в группу риска по COVID-19, независимо от возраста. Человек может самостоятельно записаться на вакцинацию через электронную регистратуру www.digiregistratuur.ee или же позвонить в регистратуру местной больницы или частного медицинского учреждения.
В общереспубликанской электронной регистратуре открыта запись на вакцинацию лиц в категории от 50 лет и старше. Все поставщики услуг в сфере здравоохранения, подключившиеся к системе общегосударственной электронной регистратуры, публикуют свободные места для прохождения вакцинации согласно наличию вакцины. Исходя из этого меняется и информация в общереспубликанской электронной регистратуре.
По состоянию на сегодняшнее утро в общегосударственной электронной регистратуре насчитывается более 740 свободных мест для прохождения вакцинации в учреждениях сферы здравоохранения по всей Эстонии. Возможность записаться на вакцинацию в электронной регистратуре предлагают клиники City Tervisekliinik, Corrigo, Эстонский диабетический центр, Хийумааская больница, Восточно-Таллиннская центральная больница, Ида-Вируская центральная больница, Ярвамааская больница, Йыгеваская больница, Западно-Таллиннская центральная больница, Ляэнемааская больница, Южно-Эстонская больница, клиника Medita, Пылваская больница, медицинский центр Qvalitas, Раквереская больница, S Silmarõõm, санаторий Tervis, Таллиннский медицинский центр врачей-специалистов, Клиника Тартуского университета, TNP Konsultatsioonid, Вильяндиская больница и Вируская больница.
Каждый человек, который в настоящее время входит в целевую группу по вакцинации, может увидеть соответствующую информацию на своей странице портала пациента (www.digilugu.ee), откуда можно сразу перейти на страницу записи на вакцинацию в общегосударственной электронной регистратуре. Записаться на вакцинацию через интернет можно во всех больницах, опубликовавших свободные места для прохождения вакцинации.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 7943 943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).
Установите приложение HOIA
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 275 323 раза. Через приложение было сообщено о заболевании 6717 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 118.
Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
Ситуация улучшается, но опасность еще не миновала
Показатели заражения коронавирусом начали снижаться, также уменьшается количество пациентов с коронавирусом, нуждающихся в стационарном лечении. Однако уровень заражаемости коронавирусной инфекцией по-прежнему очень высок. Именно поэтому все мы должны приложить усилия, чтобы ситуация продолжала улучшаться, и мы могли постепенно начать возвращение к нормальной жизни.
Ввиду очень высокой опасности заражения даже в хорошую погоду рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию с другими людьми, избегать собраний и вечеринок, носить маску в помещении. Даже с малейшими симптомами следует пройти тестирование, а в случае заболевания или близкого контакта с больным — оставаться дома.
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.