Фото ⟩ Летний дом на Сааремаа ждет нового заботливого хозяина

Дом, находящийся на ухоженном участке площадью 6964 м2, расположен в 27 км от центра Курессаре, а красивый морской берег всего в 800 метрах от дома.

Летний дом на Сааремаа. ФОТО: KV.EE

На первом этаже бревенчатого дома 2018 года постройки расположены просторная гостиная, кухня, баня, ванная и туалет. Из гостиной и ванной комнаты можно выйти на террасу. На втором этаже находятся три спальни, гардеробная и туалет.

Летний дом на Сааремаа. ФОТО: KV.EE

На участке - сарай, маленький летний домик и покрытая песком футбольная площадка. Рядом с террасой - баня-бочка. Подробности находятся на странице портала недвижимости KV.EE.