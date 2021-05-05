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Фото ⟩ Летний дом на Сааремаа ждет нового заботливого хозяина

Летний дом на Сааремаа. ФОТО: KV.EE

В деревне Няссума на Сааремаа продается прекрасный летний дом, который назвать дачей язык не поворачивается. Впрочем, он подходит и для круглогодичного проживания, пишет Kodustiil

Дом, находящийся на ухоженном участке площадью 6964 м2, расположен в 27 км от центра Курессаре, а красивый морской берег всего в 800 метрах от дома. 

Летний дом на Сааремаа. ФОТО: KV.EE

На первом этаже бревенчатого дома 2018 года постройки расположены просторная гостиная, кухня, баня, ванная и туалет. Из гостиной и ванной комнаты можно выйти на террасу. На втором этаже находятся три спальни, гардеробная и туалет.

Летний дом на Сааремаа. ФОТО: KV.EE

На участке - сарай, маленький летний домик и покрытая песком футбольная площадка. Рядом с террасой - баня-бочка. Подробности находятся на странице портала недвижимости KV.EE.

Летний дом на Сааремаа. ФОТО: KV.EE

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