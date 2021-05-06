«Мы просто срывались на истерику»: почему наши школы недостаточно гибкие?

Отчаяние, беспомощность и конфликты

«Возможно, если сидеть дома без работы и заниматься исключительно семьей, можно позволить себе и спокойную, уютную многочасовую лепку из пластилина, и выполнение упражнений на нескольких страницах, когда они еще толком не умеют писать, и бесконечное рисование, которое, по идее, должно развивать моторику и фантазию, но на деле вызывает отчаяние, беспомощность, конфликт и падение самооценки и у ребенка, и у родителя, если только ваш ребенок каким-то чудом не урожденный Леонардо, — замечает Елена. — И все оставшееся после работы время у нас уходило не на нормальное общение и игру, а на выполнение и проверку домашней работы. Даже на выходных!»

«Я не знаю, что требуют от учителей — чтобы все темы были пройдены вовремя или чтобы у детей не пропал интерес к учебе? Неужели нельзя было подойти к обучению более гибко? Дети ведь очень разные. Мы все и так уже поняли, что потеряли два учебных года, но кто-нибудь задумывался о том, сколько теряет родительская и детская психика в погоне за учебной программой, успеваемостью и отчетностью? Зачем нам все это? Никто и никогда в жизни не проверит ваш аттестат, а желание учиться и самооценка явно еще пригодятся», — недоумевает Елена.

В соответствии с распоряжением правительства, с 3 мая в школах Эстонии частично восстановилось контактное обучение — учиться в стенах школы смогут ученики начальных классов, а также учащиеся 9 и 12 классов. Однако урон, который дистанционное обучение могло нанести ученикам, особенно самым маленьким, к сожалению, никуда не исчез; да и нет гарантий, что вирус не вынудит правительство вновь отправить всех поголовно на дистанционное обучение. На распространенные вопросы, связанные с удаленной учебой первоклассников, отвечают психолог и педагог.

Полностью поменять формат подачи знаний

По словам психолога и психотерапевта Ольги Пахомовой, риск дистанционного образования заключается главным образом в том, что и без того не особо интересная учеба становится для ребенка еще более неинтересной, так как на экране интересны только игры, а не нудные голые теории и грамматика. Также дистанционное обучение в некоторых случаях может быть травматично для психики ребенка, плохо повлиять на чувство безопасности в кругу близких и формирование способности доверительных отношений в будущем. Кроме того, по словам специалиста, также удаленная учеба часто губительна для самооценки и творческих способностей ребенка.

Ольга Пахомова. ФОТО: личный архив