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  • «Мы просто срывались на истерику»: почему наши школы недостаточно гибкие?

«Мы просто срывались на истерику»: почему наши школы недостаточно гибкие?

  • Для некоторых семей дистанционное обучение превратилось в катастрофу
  • Среди рисков — потеря интереса к учебе и удар по самооценке
  • Формат обучения устарел и неэффективен, страх отбивает интерес к учебе
  • Гугл-таблицы оказались полезным инструментом, дети в целом мобильны
  • Первоклассникам не обойтись без помощи родителей
Дистанционное обучение. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

«Дистанционное обучение стало для нас просто катастрофой: такое ощущение, что учителя пытались угнаться за программой и задавали такое количество домашних заданий, что при всем понимании ситуации в какие-то моменты мы с ребенком просто срывались на истерику: в одиночку у нас не получалось ничего», — рассказывает мать детей, учащихся в начальной школе.

Отчаяние, беспомощность и конфликты

«Возможно, если сидеть дома без работы и заниматься исключительно семьей, можно позволить себе и спокойную, уютную многочасовую лепку из пластилина, и выполнение упражнений на нескольких страницах, когда они еще толком не умеют писать, и бесконечное рисование, которое, по идее, должно развивать моторику и фантазию, но на деле вызывает отчаяние, беспомощность, конфликт и падение самооценки и у ребенка, и у родителя, если только ваш ребенок каким-то чудом не урожденный Леонардо, — замечает Елена. — И все оставшееся после работы время у нас уходило не на нормальное общение и игру, а на выполнение и проверку домашней работы. Даже на выходных!»

«Я не знаю, что требуют от учителей — чтобы все темы были пройдены вовремя или чтобы у детей не пропал интерес к учебе? Неужели нельзя было подойти к обучению более гибко? Дети ведь очень разные. Мы все и так уже поняли, что потеряли два учебных года, но кто-нибудь задумывался о том, сколько теряет родительская и детская психика в погоне за учебной программой, успеваемостью и отчетностью? Зачем нам все это? Никто и никогда в жизни не проверит ваш аттестат, а желание учиться и самооценка явно еще пригодятся», — недоумевает Елена.

В соответствии с распоряжением правительства, с 3 мая в школах Эстонии частично восстановилось контактное обучение — учиться в стенах школы смогут ученики начальных классов, а также учащиеся 9 и 12 классов. Однако урон, который дистанционное обучение могло нанести ученикам, особенно самым маленьким, к сожалению, никуда не исчез; да и нет гарантий, что вирус не вынудит правительство вновь отправить всех поголовно на дистанционное обучение. На распространенные вопросы, связанные с удаленной учебой первоклассников, отвечают психолог и педагог.

Полностью поменять формат подачи знаний

По словам психолога и психотерапевта Ольги Пахомовой, риск дистанционного образования заключается главным образом в том, что и без того не особо интересная учеба становится для ребенка еще более неинтересной, так как на экране интересны только игры, а не нудные голые теории и грамматика. Также дистанционное обучение в некоторых случаях может быть травматично для психики ребенка, плохо повлиять на чувство безопасности в кругу близких и формирование способности доверительных отношений в будущем. Кроме того, по словам специалиста, также удаленная учеба часто губительна для самооценки и творческих способностей ребенка.

Ольга Пахомова. ФОТО: личный архив

Пахомова отмечает, что нынешний формат обучения в целом давно и безнадежно устарел, поэтому оно не эффективно ни в каком виде. «Чтобы ребенок не был в стрессе и чтобы его психика не пострадала во время обучения, нужно полностью поменять формат подачи знаний и полностью убрать элемент принуждения, который сейчас по старинке практикуется. Обучение построено так, что знания вкладываются не с помощью создания у ребенка мотивации и азарта, а с помощью страха и стыда. Страх получить плохую оценку и прилюдный стыд за то, что что-то не сразу или не лучшим образом получилось, создает немыслимо огромный стресс у ребенка, да и у его родителей тоже. И отбивает интерес к учебе очень у многих, не у всех, но почти», — констатировала психолог.

Пахомова отмечает, согласно данным организатора курсов для родителей, многие учителя пенсионного или предпенсионного возраста, они родились и выросли в эпоху, когда насилие и высмеивание считалось нормой, и часто не брезгуют использовать эти же кнуты, поскольку это можно делать безнаказанно, так как за это их не уволят, ведь учителей стране катастрофически не хватает.

В качестве положительного примера она приводит частные школы, где не заставляют сидеть от звонка до звонка почти без движения, где не обязательно вообще присутствие в классах, где можно самим выбирать помещение по интересующим темам, где нет домашних заданий, зато есть в свободном доступе множество интересных вещей, как в центре Ahhaa, например, микроскоп и подзорная труба.

«Ребенок все это видит, трогает, загорается здоровым природным любопытством, включается интерес, азарт и желание экспериментировать, понять и пользоваться этим, и тогда тут же сидят наготове учителя, они отвечают в любое время ребенку на все вопросы, помогают настроить, использовать приборы, увидеть и услышать, прикоснуться к науке - и тогда ребенка не оттащить от знаний! И никакого стресса, ребенок просит сам книги и учебники, сам берет их домой и запоем читает добровольно, а не из страха получить плохую оценку. Но это все для нас в глобальном смысле выглядит как фантастическая мечта, это очень дорого и существует пока мало где, например, в Петербурге (школы «Конверт», «Апельсин»)», — рассказывает она.

Музей Ahhaa. Иллюстративное фото. ФОТО: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Пахомова отмечает, что все это сложнее организовать дистанционно, но если хотя бы убрать систему домашних заданий и оценок и добавить новые способы мотивации, то психика детей и родителей будет целее. «Да, предвижу возражения, мол, многие вообще перестанут учиться. Поначалу может и такое случиться, но позже у ребенка начнет просыпаться свой здоровый природный интерес и тогда учеба станет интересной. Понимаю, что этого никто у нас делать не собирается, но раз уж спросили "как", то я отвечаю на поставленный вопрос», — говорит специалист.

Как быть родителям, для которых дистанционное обучение их совсем маленьких детей также стало источником стресса и дополнительной нагрузки? По словам Пахомовой, родителям имеет смысл проработать свои личные страхи и убеждения за будущее первоклассника, перестать считать пятерки единственной стопроцентной гарантией его будущего успеха и благополучия. Специалист обращает внимание на то, что своим напряжением и страхом родители только усиливают и без того сильное напряжение ребенка, который в силу возраста еще не понимает, как неинтересная для него информация сделает его счастливым через 10 или 20 лет.

Дети мобильны и готовы учиться

Классный руководитель 1Б класса Таллиннской Тынисмяэской реальной школы Олеся Офицерова, рассказала Rus.Postimees, что 1 сентября 2020 года, когда она принимала класс, ее пугала даже мысль о том, что с первоклассниками придется уйти на дистант: «Но оказалось, что это были только мои страхи, а наши дети очень мобильны. Они гораздо быстрее нас умеют перестроиться. Дети готовы учиться и получать знания разными способами».

По словам Офицеровой, в их школе созданы гугл-таблицы, которые являются большими помощниками для учеников: «В этих таблицах указаны все ссылки на online-встречи и все уроки с заданиями, которые нужно выполнить. Мои первоклассники быстро наладили дружбу с этими таблицами и уже на второй день большая часть учеников самостоятельно заходила на online-встречу. Наши дистанционные уроки всегда начинались в 8.30. Мы с ребятами начинали день с общения, обменивались новостями, рассказывали о своем самочувствии и так далее. Некоторые ребята работали без камер, но всегда активно принимали участие в уроке».

Офицерова говорит, что как и многие ее коллеги, приняла решение проводить все уроки, которые есть в этот день, но в сокращенном формате. За это время они успевали пройти новые темы, закрепить материал и поговорить. «После встречи у ребят было какое-то задание, которое они делали самостоятельно в тетради или, например, на учебной платформе Оpiq или Якласс. Такой формат работы был удобен и для родителей, особенно для тех, кто целый день находится на работе, так как ребенок большую часть работы мог выполнить на уроке или после него. Если у ребенка были какие-то помехи и он не мог участвовать на уроке, он точно знал, что в гугл-таблице есть все задания, которые мы проходим вместе», — рассказывает классная руководительница.

Она отмечает, что каждую неделю общалась с родителями в общем чате класса. Каждый ученик и родитель сразу могли связаться со ней, если появлялись вопросы.

На вопрос, справились бы они без поддержки родителей, Офицерова отвечает, что это было бы сложно. «Родители очень помогают младшим школьникам и, конечно, только благодаря их поддержке мы преодолели это период», — признает она.

Классная руководительница с теплотой вспоминает первый день возвращения в школу после отмены ограничений: дети были рады встрече, у них накопилось очень много новостей и они не могли наговориться друг с другом, а дистанционное обучение не комментируют как что-то ужасное. «Если придется еще раз пережить дистанционное обучение, то я уверена, что мы обязательно справимся!» — заключает педагог.

Родитель не должен брать на себя роль учителя

Елена Земскова. ФОТО: Liis Treimann / Postimees

Заместитель руководителя отдела коммуникаций Министерства науки и образования Елена Земскова сказала Rus.Postimees, что дистанционное обучение, как и обычное обучение в школе — это процесс, который проводится под руководством учителя, и его не следует путать с домашним или заочным обучением. «Это форма стационарного обучения, при которой участники учебного процесса изолированы друг от друга. То есть роль учителя по-прежнему отводится учителю, родитель не должен брать это на себя», — говорит Земскова.

Однако она отметила, что при дистанционном обучении неизбежно увеличивается доля самостоятельной работы, которая разным детям, в зависимости от их характера, воспитания, особенностей и навыков, дается по-разному. «Дети младшего школьного возраста, как правило, еще не обладают достаточными навыками, и это является одной из причин, по которым при смягчении ограничений в первую очередь к контактному обучению допускаются именно учащиеся первой школьной ступени», — отмечает представитель министерства.

Земскова говорит, что, разумеется, все дети разные, и как бы хорошо ни был организован учебный процесс, неизбежны ситуации, когда ребенку может потребоваться помощь родителей. «Так как родителей и учителей объединяет общая цель — образование и интересы ребенка, то при возникновении ситуации, когда, по мнению родителя, например, учитель при даче домашнего задания не учел время, требующееся на выполнение такого объема заданий, или то, что при его выполнении потребуется значительный вклад родителей, им следует обратить на это внимание учителя и постараться вместе найти подходящее решение», — заключает Земскова.

Хронология дистанционного обучения

  • Прошлой весной во время чрезвычайного положения, контактное обучение прекратили для всех и только с 15 мая по чуть-чуть, не по классам, разрешили приходить на контактные занятия.
  • Осенью в целом контактно учиться можно было всем, на государственном уровне ограничений не вводили, школы сами продумывали организацию обучения, и в некоторых школах некоторые классы/группы/параллели были на дистанционном из-за локальных вспышек заболевания.
  • В конце ноября ввели ограничения по регионам - на дистанционное были переведены гимназисты Ида-Вирумаа и Харьюмаа, остальные уезды учились по той же логике, что и осенью.
  • С 14 декабря на дистанционное обучение ушли все.
  • После новогодних каникул в этих двух регионах очно могли учиться 1-4 и 9 и 12 классы, в остальных - все.
  • С 25 января и в Ида-Вирумаа и Харьюмаа в школах могли учиться все.
  • С 1 марта в школы могли ходить только ученики 1-4 классов, с 11 марта на дистанционное обучение ушли и они.
  • С 3 мая в школы допущены 1-4 классы, а также 9 и 12 классы.

Все это следует рассматривать как ограничения на государственном уровне, даже в условиях допуска в школы из-за вспышек заболеваний не всегда все «разрешенные» классы действительно ходили в школы. Плюс при любых ограничениях была оставлена возможность при необходимости организовать консультации в индивидуальном порядке и действовали исключения для детей с особыми потребностями.

Источник: Министерство образования

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