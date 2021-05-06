«Мы просто срывались на истерику»: почему наши школы недостаточно гибкие?
- Для некоторых семей дистанционное обучение превратилось в катастрофу
- Среди рисков — потеря интереса к учебе и удар по самооценке
- Формат обучения устарел и неэффективен, страх отбивает интерес к учебе
- Гугл-таблицы оказались полезным инструментом, дети в целом мобильны
- Первоклассникам не обойтись без помощи родителей
«Дистанционное обучение стало для нас просто катастрофой: такое ощущение, что учителя пытались угнаться за программой и задавали такое количество домашних заданий, что при всем понимании ситуации в какие-то моменты мы с ребенком просто срывались на истерику: в одиночку у нас не получалось ничего», — рассказывает мать детей, учащихся в начальной школе.