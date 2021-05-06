Собака, чудом выжившая в аварии на Лаагна-теэ, умерла при трагических обстоятельствах

Основатель MTÜ Loomapäästegrupp Хейки Валнер рассказал, что несчастье произошло в лифте жилого дома. Пожилая женщина решила выгулять собаку. Она зашла с ней в лифт, но, к сожалению, поводок соскользнул и каким-то образом попал между дверьми. «Дальнейшее напоминает фильм ужаса — поднятая к потолку лифта Арина отчаянно визжала, дергалась и задыхалась, так как поводок не порвался и остановил лифт. Старушка видела весь этот ужас», - описал Хейки Вальнер в социальных сетях.

На место происшествия прибыли спасатели, но спасать уже было некого: «В итоге спасатели пришли на помощь и вызволили застрявших в лифте. Ветеринар был вынужден признаться в бессилии, так как оживление собаки не принесло результатов».

По словам Хейки Валнера, MTÜ Loomapäästegrupp еще выплачивает счета за лечение Арины и купленные для нее лекарства. Он надеется, что для выяснения точных обстоятельств произошедшего будет проведено расследование, но семье сейчас очень тяжело. «Судебный процесс по делу аварии на Лаагна-теэ забирает последние силы и теперь верная собака, выздоровевшая благодаря величайшему чуду и оказавшая семье огромную поддержку, тоже покинула этот мир из-за глупой трагической случайности», - добавил Хейки Валнер.

"Head teed Arinake!" Elu on nagu sebra - triibuline. Nüüd näikse aga valge triip lõppema ning must koos halbade... Опубликовано Heiki Valner Четверг, 6 мая 2021 г.