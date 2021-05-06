Лавров: РФ ответит, если ЕС введет новые антироссийские санкции

"Эта череда санкций, которую запустили члены Евросоюза, другие западные страны, включая Соединенные Штаты, конечно, продолжается. Мы не будем оставлять без ответа подобного рода выпады против России, представителей российского руководства, парламентариев Российской Федерации, наших компаний, которые повинны, по мнению Евросоюза, только в том, что они зарегистрированы в стране, которую Евросоюз решил объявить агрессором, без каких-либо оснований и нелегитимно", - сказал Лавров на пресс-конференции, комментируя заявления Еврокомиссии о возможности ответа на российские ограничительные меры против Евросоюза.