Правительство продлило связанные с коронавирусом ограничения до середины мая

На заседании в четверг правительство одобрило законопроект о продлении ограничений на предотвращение распространения коронавируса с 9 по 16 мая (включительно) в связи с эпидемиологической ситуацией.

Необходимо соблюдать ограничения, установленные на занятия спортом в помещении и на открытом воздухе, работу с молодежью, хобби и образование, повышение квалификации и повышение квалификации. Также ограничено проведение спортивных соревнований и физкультурно-спортивных мероприятий. Общественные сауны, спа, бассейны, аквапарки и бассейны должны быть закрыты для посетителей, за исключением уже предусмотренных случаев.