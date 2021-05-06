Правительство продлило связанные с коронавирусом ограничения до середины мая
На состоявшемся в четверг заседании правительство одобрило предложение продлить ограничения по предотвращению распространения коронавируса до 16 мая.
На состоявшемся в четверг заседании правительство одобрило предложение продлить ограничения по предотвращению распространения коронавируса до 16 мая.
На заседании в четверг правительство одобрило законопроект о продлении ограничений на предотвращение распространения коронавируса с 9 по 16 мая (включительно) в связи с эпидемиологической ситуацией.
Необходимо соблюдать ограничения, установленные на занятия спортом в помещении и на открытом воздухе, работу с молодежью, хобби и образование, повышение квалификации и повышение квалификации. Также ограничено проведение спортивных соревнований и физкультурно-спортивных мероприятий. Общественные сауны, спа, бассейны, аквапарки и бассейны должны быть закрыты для посетителей, за исключением уже предусмотренных случаев.
Публичные собрания, публичные мероприятия, включая конференции, театральные представления, концерты и кинопоказы, а также развлекательные мероприятия в помещении запрещены. На открытом воздухе они разрешены, если обеспечено, что количество участников в группе не превышает десяти человек, а общее количество участников не превышает 150 человек. Эти мероприятия и мероприятия запрещены с 21:00.