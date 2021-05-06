Известный в криминальных кругах Роберт Похлак приговорен к шести годам тюрьмы

Суд признал Роберта Похлака (57) виновным в запугивании, растрате и вымогательстве и приговорил его в общей сложности к шести годам и 12 дням тюремного заключения по совокупности с ранее не отбытым наказанием.

Суд рассмотрел также дело жены Роберта Похлака, 35-летней Аннели Похлак, и приговорил ее за вымогательство к четырем годам и одному дню тюремного заключения с испытательным сроком четыре года и шесть месяцев.

Лыунаская окружная прокуратура обвинила Роберта Похлака в двух случаях вымогательства, в первом из которых он в апреле прошлого года вымогал у 63-летнего мужчины имущество, требовать которое у него не было никаких оснований, а во втором случае он поручил Аннели Похлак потребовать под угрозой насилия у 33-летнего мужчины 15 000 евро в качестве регулярной выплаты.

Согласно обвинению, предлогом для вымогательства Похлака было то, что поведение этого человека заставило разыскиваемого Роберта Похлака тщательнее скрываться, из-за чего не состоялась планировавшаяся им коммерческая сделка. Роберт Похлак и ранее неоднократно угрожал этому человеку насилием, в чем ему также были предъявлены обвинения. Роберт Похлак также был обвинен в незаконном присвоении активов.

Прокуратура обвинила Аннели Похлак в шантаже, который заключался в передаче жертве от Роберта Похлака угроз и требования денег. Деньги, которые жертва платила ему еженедельно, в основном передавались Роберту Похлаку во время его розыска и пребывания в тюрьме в покрытие расходов Похлака.

Задержание Роберта Похлака произошло на шоссе Вильянди-Таллинн 12 января прошлого года. Тартуский уездный суд подписал постановление об аресте Похлака в связи с тем, что в сентябре позапрошлого года он уклонился от назначенного ему ранее судебного наказания и не явился к чиновнику службы уголовного надзора.

В апреле позапрошлого года Роберт Похлак стал участником происшествия с применением физического насилия, получил травмы, но позднее самовольно покинул больницу еще до того, как следователь успел взять у него показания.

В апреле 2017 года Вируский уездный суд досрочно освободил Похлака из тюрьмы, в которой он с 28 марта 2010 года отбывал наказание сроком 8 лет, три месяца и три дня. Его наказание должно было завершиться 1 июля 2018 года. Полиция выяснила, что в ходе потасовки нож пустил в ход член знаменитой в 90-х годах преступной группировки Птицефабрики Роберт Похлак, который скрылся от полиции.

Наряду с Похлаком в прошлом году судили Калле Похлака и Урмаса Муни, им назначены менее суровые наказания.

Согласно обвинению Лыунаской окружной прокуратуры, Роберт Похлак и Муни требовали от 33-летнего мужчины более 600 000 крон, чтобы покрыть предполагаемые долги. Согласно обвинению, Калле Похлак также однажды был участником преступления. Согласно обвинению, преступники применили к жертве сексуальное унижение и принуждение, в результате чего по окончании расследования им было предъявлено обвинение в попытке изнасилования, но суд оправдал их.

Кроме того, Роберт Похлак был обвинен в серьезном нарушении общественного порядка, поскольку в марте 2010 года он напал на человека возле бара в Йыгеваском уезде, а также в угрозе расправы со стороны коллеги.

До этого Роберт Похлак отбывал длительный срок тюремного заключения за ряд преступлений, в том числе за организацию взрыва 26 августа 1993 года на площади Вабадузе в Таллинне.