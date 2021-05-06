Обзор экскурсий ⟩ Что предлагает горожанам Таллиннский городской музей на русском языке

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МУЗЕЙ КАЛАМАЯ (Коцебу, 16)

7 мая в 12.00 по адресу Вабрику, 18 откроется совместная выставка Музея Каламая и основной школы Каламая "Моя мама(ы)". Выставка детских рисунков приурочена ко Дню матери. Находящиеся на дистанционном обучении ученики 1-9 классов изобразили своих мам и бабушек в разных техниках. Музей Каламая дополнит выставку личными историями и фотографиями жителей Каламая, которые расскажут о замечательных мамах и бабушках, проживавших здесь 40, 50, 60 и 70 лет назад.

11 мая в 18.00 пройдет экскурсия "Канализационные люки Каламая". Цель данной экскурсии обратить внимание на те детали городского пространства, которые обычно остаются незамеченными.

18 мая в 18.00 состоится экскурсия "Канализационные люки Старого города". В ходе экскурсии будут рассмотрены люки 9 канализационных колодцев, которые расположены на маршруте от улицы Нунне до Ратушной площади.

ТАЛЛИННСКИЙ ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ (Вене 17)

15 мая в 18.00, в день Таллинна, музей приглашает на секскурсию "Порочный Таллинн", которая пройдет в Старом городе. Речь пойдет о проституции на протяжении веков и об отношении общества к данной профессии. Посетители узнают, где находились средневековые бордели и где еще можно было встретить девушек легкого поведения. Когда стали распространяться венерические заболевания и как выглядели первые презервативы?

ТАЛЛИННСКИЙ РУССКИЙ МУЗЕЙ (Пикк, 29а)

22 мая в 13.00 музей приглашает на экскурсию "Именные дома". В рамках экскурсии состоится прогулка по Старому городу и поговорим о домах и их владельцах, которые порой носили одно имя на двоих. Дом Хопнера, например, назван в честь купца Йохана Хопнера, а Таллиннский русский музей связан с семейством фон Ноттбеков и Антсом Лайкмаа. Сколько таких секретов хранит Старый город? Давайте узнавать вместе!

КИК ИН ДЕ КЕК И ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (Команданди, 2)

13 мая в 17.30 музей приглашает в Девичью башню на лекцию Ивара Леймуса "Деньги в Эстонии сквозь века". На лекции вы узнаете: какие монеты люди закапывали в землю, как далеко простирались торговые связи местного населения в древности, сколько зарабатывали и как тратили деньги жители средневекового Ревеля?

8, 15 и 22 мая в 15.00 пройдет экскурсия "Где корова, где дракон?". На прогулке пойдет речь о том, как в Ревеле содержали животных, какие животные и почему имели наибольшее значение? Почему и какими статуями животных украшали интерьеры домов?

20 мая в 18.00 состоится экскурсия "Стоп! Снято в Таллинне!". Во время прогулки по городу будут остановки там, где были сняты наиболее выдающиеся фильмы. Впервые Старый Таллинн появился на киноэкранах в 1913 году в фильме "Позаимствованная жена".

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙ МИИЯМИЛЛА (Л. Койдула, 21c)

9 мая в 12.00 музей ждет всех во внутреннем дворе музея МиияМилла, чтобы вместе поздравить мам и послушать распространенные в мире колыбельные, спеть вместе с мамой, узнать как звучит слово "мама" на разных языках мира, поиграть в игры из маминого детства, нарисовать самые большие объятья. Мероприятие бесплатное.

14 мая в 15.00 в мини-саду откроется игровая и познавательная выставка об окружающей среде "Дети с зелеными пальчиками". Выставка будет открыта бесплатно и поможет детям подружиться с природой.

30 июня и 21 июля в 17.00 музей приглашает на экскурсию "Кадриорг глазами фотографа", которую проведет фотограф и оператор Арво Ихо. Арво покажет самые красочные дома Кадриорга и расскажет о том, как он пытался запечатлеть их изменения.