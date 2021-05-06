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  • В Эстонии могут отменить пенсионные льготы за вредные условия труда
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В Эстонии могут отменить пенсионные льготы за вредные условия труда

Шахта. ФОТО: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

Министерство социальных дел готовится реформировать пенсионную систему, в результате чего представители целого ряда профессий могут лишиться льгот, сообщает Rus.ERR.

«К сожалению, к сегодняшнему дню пенсии этого типа устарели. В других европейских странах их так или иначе реформировали. Сейчас мы об этом говорим потому, что нам дали задание к осени выработать план по решению этой проблемы так, чтобы мы могли в ней разобраться и изучить возможные решения», - сказал вице-канцлер Министерства социальных дел Стен Андреас Эрлих.

Иными словами, на протяжении десятилетий шахтеры и балерины, боцманы и артисты цирка, а также представители еще целого списка профессий из-за вредности их работы могли выходить на заслуженный отдых раньше других, но, по оценке чиновников, к сегодняшнему дню условия их труда поменялись достаточно, чтобы задуматься о пересмотре этих льгот.

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