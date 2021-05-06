В Эстонии могут отменить пенсионные льготы за вредные условия труда

«К сожалению, к сегодняшнему дню пенсии этого типа устарели. В других европейских странах их так или иначе реформировали. Сейчас мы об этом говорим потому, что нам дали задание к осени выработать план по решению этой проблемы так, чтобы мы могли в ней разобраться и изучить возможные решения», - сказал вице-канцлер Министерства социальных дел Стен Андреас Эрлих.