Картина дня: продление ограничений, оценка работы правительства и возможная отмена пенсионных льгот

Правительство продлило связанные с коронавирусом ограничения до середины мая

На состоявшемся в четверг заседании правительство одобрило предложение продлить ограничения по предотвращению распространения коронавируса до 16 мая. Читать далее...

Собака, чудом выжившая в аварии на Лаагна-теэ, умерла при трагических обстоятельствах

Овчарка Арина, которая прошлым летом чудом выжила в аварии на Лаагна-теэ, умерла при трагических обстоятельствах в лифте жилого дома. Читать далее...

В Эстонии могут отменить пенсионные льготы за вредные условия труда

Министерство социальных дел готовится реформировать пенсионную систему, в результате чего представители целого ряда профессий могут лишиться льгот. Читать далее...

Эра дешевого топлива закончится через год: фермеры встревожены

Весной следующего года ставки акцизов на дизельное топливо вернутся на прежний уровень. Газета Maa Elu изучила, что станет со льготой по акцизному налогу на дизельное топливо особого назначения, которым пользуются фермеры. Читать далее...

«Эти лжецы сделали из меня преступника»: жителя Эстонии приняли за террориста и запретили ему въезд в Шенгенскую зону

В августе 2020 года гражданин Украины Сергей (настоящие имя и фамилия редакции известны), большую часть жизни проживший в Эстонии и имеющий здесь вид на жительство, возвращался из поездки вместе с семьей. Ничто не предвещало беды, пока таможенник не заявил, что Сергей не имеет права въехать в страну: его вид на жительство аннулирован. «Меня выгнали из страны как собаку, и теперь говорят, что я причастен к исламскому терроризму», — негодует Сергей.

Сто дней правительства Каллас 〉 «Их не интересует, как люди справляются с кризисом»

Правительству Каи Каллас 6 апреля исполняется сто дней. Политики и журналисты рассказали Rus.Postimees, чем им запомнился этот период. Читать далее...

Антс Лаанеотс: оборонные расходы хочет сократить пятая колонна

План правящей коалиции затормозить рост расходов на гособорону стал неожиданностью не только для Сил обороны, но и для самой коалиции. В принятой правительством стратегии госбюджета предусмотрено уменьшение на 60,4 млн евро, из которых почти четверть, 14,3 млн евро, будет сокращена за счет Минобороны. Читать далее...

Эстонский картофель может исчезнуть с прилавков магазинов

Цена на картофель на рынке очень низкая для производителей, поэтому может возникнуть ситуация, когда эстонский картофель просто исчезнет с прилавков магазинов. Читать далее...

Каллас: внесение Томуска в черный список России удивляет

По словам премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), заслуживает сожаления, что Россия применяет санкции против граждан Евросоюза, отстаивающих европейские ценности. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 366 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4413 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 366, то есть 8,3% от общего количества. Читать далее...

Пресс-конференция 〉 Каллас: за 100 дней выполнено 87 процентов задуманного

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр социальной защиты Сигне Рийсало и министр культуры Аннели Отть. Читать далее...

Вирус в Эстонии: хорошо только в Вырумаа и на островах

Член научного совета, профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер говорит, что показатели распространения коронавируса указывают на плато. Однако, если посмотреть разные регионы, то видно, что заражаемость уже растет. Читать далее...

В Рийгикогу идут негласные консультации по кандидатуре президента

В эстонском парламенте идут негласные консультации между политическими партиями в попытке подобрать кандидата в президенты, который смог бы осенью получить в Рийгикогу достаточное для избрания число голосов. Читать далее...

Вакцинированные за границей эстонский сертификат не получат