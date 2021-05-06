Каллас: внесение Томуска в черный список России удивляет
По словам премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), заслуживает сожаления, что Россия применяет санкции против граждан Евросоюза, отстаивающих европейские ценности.
По словам премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), заслуживает сожаления, что Россия применяет санкции против граждан Евросоюза, отстаивающих европейские ценности.
Она подтвердила, что правительство всячески поддерживает гендиректора Языкового департамента Ильмара Томуска, и сам департамент.
30 апреля Postimees писал о том, что Россия внесла в черный список восемь граждан ЕС, в том числе гендиректора эстонской Языкового департамента Ильмара Томуска.
«Ильмар Томуск проделал последовательную и замечательную работу по защите и продвижению эстонского языка. И удивляет, что именно такая деятельность считается заслуживающей порицания», - прокомментировала Каллас решение России.
Как заявил российский МИД, речь идет об ответной мере на введенные 2 и 22 марта ограничительные меры Евросоюза в отношении шести граждан России. В связи с этим будет закрыт доступ на российскую территорию для восьми граждан Евросоюза.