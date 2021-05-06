Каллас: внесение Томуска в черный список России удивляет

Она подтвердила, что правительство всячески поддерживает гендиректора Языкового департамента Ильмара Томуска, и сам департамент.

30 апреля Postimees писал о том, что Россия внесла в черный список восемь граждан ЕС, в том числе гендиректора эстонской Языкового департамента Ильмара Томуска.

«Ильмар Томуск проделал последовательную и замечательную работу по защите и продвижению эстонского языка. И удивляет, что именно такая деятельность считается заслуживающей порицания», - прокомментировала Каллас решение России.