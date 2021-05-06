На Олимпиаде впервые выступит женщина-трансгендер

На Олимпиаду в Токио отобралась тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард, которая в 2012 году сменила пол и до этого носила имя Гэвин. Сообщается, что спортсменка выполнила требования для трансгендерных женщин, снизив уровень тестостерона до необходимого - ее уровень тестостерона ниже десяти наномолей на литр в течение минимум года, передает RUS TVNET.

Пока об участии 43-летней Хаббард в Олимпиаде не объявлено официально, но в комментарии The Guardian эту информацию подтвердил источник в Международной федерации тяжелой атлетики.

В данный момент Хаббард занимает 16-е место в рейтинге тяжелоатлеток (в категории до 87 кг), но как минимум шесть расположившихся выше спортсменок не смогут поехать на Игры.

Лучший результат Хаббард в квалификации - 285 кг. Новозеландская спортсменка может стать первым в истории трансгендером, выступившим на Олимпиаде, а также в 43 года станет самой возрастной тяжелоатлеткой на Играх.