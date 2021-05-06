Летний сезон Tallink принесет «круизы в никуда»

Концерн откроет летний сезон на финском рынке предназначенными для финских клиентов круизами по маршруту Хельсинки-Таллинн на лайнере Silja Serenade с ночевкой на борту и без выхода на сушу в Таллинне, сообщил Tallink.

Круизы лайнера Silja Serenade в направлении Таллинна будут проходить с 4 до 22 июня, а затем продолжатся на пароме Silja Europa. Специальные круизы доставят пассажиров из Хельсинки в Мариехамн, столицу Аландских островов, с остановкой в ​​Таллинне.

Из-за ограничений на поездки между Эстонией и Финляндией Tallink первоначально будет предлагать эти круизы только финским клиентам и без возможности выхода в город в Таллинне. Если ограничения на поездки будут сняты, круизы на Аландские острова смогут быть предложены и клиентам из Эстонии.

Из-за пандемии Tallink также предлагает на шведском рынке круизы по Швеции. В июле на шведском рынке будет реализовано 13 круизов: 11 из Стокгольма в Висбю и два по маршруту Стокгольм-Истад-Висбю.

Председатель правления Tallink Group Пааво Ныгене отметил, что если в прошлом году 10 процентов респондентов хотели оставаться дома и никуда не ездить летом, то в этом году количество таких людей сократилось до 5 процентов.

«Пока существует неопределенность в отношении ограничений на поездки и распространения вируса, единственное, что мы можем сделать сейчас, - это проявить творческий подход к нашим судоходным линиям и специальным рейсам и предложить клиентам безопасные и не требующие карантина варианты путешествий», - сказал Ныгене.