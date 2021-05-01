Фото ⟩ Исторический дом и современные удобства: продается красивая квартира в Нымме

Эта прекрасная четырехкомнатная квартира находится в жилой части исторического комплекса железнодорожного вокзала в Нымме. Считается, что строительство дома было завершено в конце XIX века или в первом десятилетии ХХ века. Первые упоминания о доме датируются 1890 годом.

Четырехкомнатная квартира в Нымме. ФОТО: City24

Уютная и светлая квартира для семьи в отремонтированном в 2012 году доме продается за 310 000 евро. Жилье, созданное с большой заботой и любовью, представляет собой отличный симбиоз нового и старого.

Четырехкомнатная квартира в Нымме. ФОТО: City24

На первом этаже квартиры площадью 92,6 м2 расположены туалет, кухня, столовая, гостиная и детская. На втором этаже находятся санузел с туалетом, еще одна детская и спальня.

Четырехкомнатная квартира в Нымме. ФОТО: City24