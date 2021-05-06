В России зарегистрирована вакцина "Спутник лайт"
В России зарегистрирована вакцина от COVID-19 "Спутник Лайт", сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, пишет Deutsche Welle.
В России зарегистрирована вакцина от COVID-19 "Спутник Лайт", сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, пишет Deutsche Welle.
Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В отличие от двухкомпонентной вакцины "Спутник V", "Спутник Лайт" содержит только один компонент, созданный на основе аденовируса 26-го типа.
Заявку на регистрацию препарата Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал в конце февраля. Она стала четвертой по счету вакциной, зарегистрированной в России - после "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19, в том числе с помощью вакцинации населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена почти у 156 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались. Выздоровели более 133 млн пациентов.