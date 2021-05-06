В России зарегистрирована вакцина "Спутник лайт"

Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В отличие от двухкомпонентной вакцины "Спутник V", "Спутник Лайт" содержит только один компонент, созданный на основе аденовируса 26-го типа.

Заявку на регистрацию препарата Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал в конце февраля. Она стала четвертой по счету вакциной, зарегистрированной в России - после "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".