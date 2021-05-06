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  • В Ляэне-Харью открытым пламенем горит жилой дом

Фото ⟩ В Ляэне-Харью открытым пламенем горит жилой дом

В 16.24 в Центр тревоги сообщили, что возле деревни Керсалу в волости Ляэне-Харью горит двухэтажный дом. Когда спасатели прибыли на место, первый этаж дома уже горел открытым пламенем.

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, люди вне опасности и никто не пострадал. Когда пожарные прибыли на место, то сразу принялись тушить пожар.

На место прибыли спасательные бригады из Нымме, Ласнамяэ, Кейла и Палдиски, а также добровольческая команда спасателей из Хюйру. 

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