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Силы обороны предупреждают: колонны военной техники повлияют на движение

Kaitseväe kolonn sulges Papiniidu silla. ФОТО: Urmas Luik

Транспортный департамент опубликовал сегодня вечером предварительное уведомление о движении колонн Сил обороны, намеченном на субботу, 8 мая, и воскресенье, 9 мая.

С 08.05.2021 по 09.05.2021 будет происходить движение колонн Сил обороны и тяжелой техники в направлении Тапа - Пярну - Икла - Пярну - Тапа.

Максимальная скорость колонн Сил обороны - 70 км/ч, длина - до 20 машин.

Силы обороны просят всех участников дорожного движения проявить терпение и запастись достаточным временем для безопасного прибытия в место назначения.

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