Силы обороны предупреждают: колонны военной техники повлияют на движение
Транспортный департамент опубликовал сегодня вечером предварительное уведомление о движении колонн Сил обороны, намеченном на субботу, 8 мая, и воскресенье, 9 мая.
Транспортный департамент опубликовал сегодня вечером предварительное уведомление о движении колонн Сил обороны, намеченном на субботу, 8 мая, и воскресенье, 9 мая.
С 08.05.2021 по 09.05.2021 будет происходить движение колонн Сил обороны и тяжелой техники в направлении Тапа - Пярну - Икла - Пярну - Тапа.
Максимальная скорость колонн Сил обороны - 70 км/ч, длина - до 20 машин.
Силы обороны просят всех участников дорожного движения проявить терпение и запастись достаточным временем для безопасного прибытия в место назначения.