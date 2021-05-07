Март Луйк: правое крыло потерпит поражение
- Служба поддержки предпринимателей – это не альтернатива EAS
- Таллинн поддержит и высокие технологии, и выпечку пирожков
- Средства на поддержку начинающих будут взяты из горбюджета
- Правые потерпят поражение и уйдут в Eesti 200 или Партию реформ
Столичная мэрия назначила на пост директора Службы предпринимательства нынешнего председателя фракции Isamaa в Таллиннском горсобрании Марта Луйка, который ради нового поста покинет активную политику. На фоне разговоров об устранении центристами политического оппонента Луйк обещает превратить Таллинн в цифровую столицу, наладить диалог с предпринимателями и возродить туристическую индустрию.