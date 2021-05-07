Март Луйк: правое крыло потерпит поражение

Новоиспеченный директор столичной Службы предпринимательства Март Луйк ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире.

Выдержки из беседы:

– Кому и какую поддержку собирается оказывать Таллинн?

– Таллинн не создает альтернативу фонду EAS (Фонд развития предпринимательства). Наоборот, мы будет сотрудничать с теми программами, которые финансируются за счет EAS. При этом у нас будет свой кошелек, который наполняется из средств городского бюджета, за счет налогоплательщика.

Таллинн запустит много программ в поддержку начинающего бизнеса – и это не только стартапы и высокие технологии.

Мы поддержим любой бизнес вплоть до выпечки пирожков. Все идеи об открытии малого бизнеса будут приветствоваться.

– А что касается многострадального туристического и ресторанного бизнеса? Можно ли спасти бизнес, в который зачастую и сами предприниматели уже не верят?

– К сожалению, это так и есть. Таллинн запустил разные программы, чтобы смягчить последствия кризиса, но понятно, что перезапуска туриндустрии без открытия границ не произойдет. К этому моменту нам стоит тщательно подготовиться. Согласно прогнозу экономистов, после открытия границ спрос резко возрастет.

– Политики Isamaa часто подозревали и обвиняли Таллинн в коррупции. Теперь, при вашем участии, он будет свободен от нее?

– Теперь я вплотную буду заниматься антикоррупционным надзором в столичных предприятиях.

– Вокруг Службы предпринимательства наверняка развернется ожесточенная борьба за пособия, горзаказы, за доступ к деньгам налогоплательщика…

– Положение дел в городе существенно изменилось за последние три-четыре года. Здесь оппозиция хорошо поработала, настойчиво боролась с коррупцией. В столице даже разработана антикоррупционная стратегия, которую теперь предстоит внедрить в жизнь.

– Некоторые ваши однопартийцы решили, что вы продались Михаилу Кылварту: мол, тот элегантно устранил конкурента благодаря этому назначению. Что вы на это ответите?

– Михаил Кылварт почти не имел отношения к процессу моего избрания на новую должность. Этим вопросом занимались столичные чиновники, политический аспект был практически исключен. Это был открытый конкурс, я не общался на эту тему ни с центристами, ни с отечественниками.

– Какой будет ваша зарплата на новой должности?

– Я выиграл в зарплате по сравнению со своей нынешней должностью – зампредседателя Госрсобрания и председателя фракции Isamaa. Точных цифр пока не знаю, обычно зарплата на таких должностях в районе 4500 евро.

– Вы покидаете фракцию и не участвуете в выборах. Каковы перспективы Isamaa?

– В 2017 году партия Isamaa была в состоянии собрать в Таллинне список из 170 кандидатов – второй по величине список в столице. Думаю, что они и сейчас соберут неплохой состав кандидатов.

– Выживет ли партия? Сохранится ли руководство, учитывая последние скандалы?

– Как член правления Isamaa я придерживаюсь мнения, что нужно разрешить спор с правым крылом в партии. Непонятно, чего они добиваются в конечном счете, кроме того, что хотят быть у руля партии.

– А чего же они добиваются? Раскола? Развала партии? Дотянут ли отечественники до следующих парламентских выборов в 2023 году?

– Последние голосования в руководстве партии, включая совет уполномоченных, однозначно показали, что большинство (около тысячи членов) поддерживают нынешнее правление и председателя.

Если эпидемиологическая ситуация позволит нам созвать съезд, я более чем уверен, что Isamaa останется той партией, какой она была последние 30 лет.

Правые потерпят поражение. Их в партии около 10%. Кто-то из них останется в Isamaa, кто-то уйдет в Ээсти 200 или Партию реформ.

Для партии это станет внутренним очищением и в более длительной перспективе позволит упрочить свои позиции.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: Таллинн берется за бизнес по-новому? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Таллинн решил выводить бизнес из кризиса своими силами?

Кому и какая поддержка будет оказана?

Как возрождать туризм? Какие шаги будут предприняты первыми?

Зачем Таллинну свой EAS? Откуда поступят средства на выплату пособий?

Что принесет уход Луйка с поста председателя фракции Isamaa?

Был ли кто-то заинтересован в его устранении из местной политики?

Каковы перспективы партии Isamaa на местных выборах?