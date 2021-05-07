Пт, 7.05.2021
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В теории все же возможно: в бар с паспортом

По словам Андреса Суття, держать экономику открытой мы сможем, если получится дать людям чувство уверенности в том, что, например, в ресторане или театре находятся только здоровые люди. ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees

Министр Андрес Сутть не поддерживает обслуживание людей на основании вакцинации, но не исключает такой возможности, пишет Postimees.

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Решения правительства еще нет, но на основании проходивших до сих пор консультаций, внутригосударственные правила справки вакцинации не запрещают предприятиям обслуживать людей на основании пройденной процедуры. Министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть сказал в студии Postimees, что он такого подхода не поддерживает и не верит, что предприниматели используют эту возможность.

- Как далеко эти консультации и обсуждения зашли?

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