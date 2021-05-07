В теории все же возможно: в бар с паспортом
Министр Андрес Сутть не поддерживает обслуживание людей на основании вакцинации, но не исключает такой возможности, пишет Postimees.
Министр Андрес Сутть не поддерживает обслуживание людей на основании вакцинации, но не исключает такой возможности, пишет Postimees.
Решения правительства еще нет, но на основании проходивших до сих пор консультаций, внутригосударственные правила справки вакцинации не запрещают предприятиям обслуживать людей на основании пройденной процедуры. Министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть сказал в студии Postimees, что он такого подхода не поддерживает и не верит, что предприниматели используют эту возможность.