В теории все же возможно: в бар с паспортом

Решения правительства еще нет, но на основании проходивших до сих пор консультаций, внутригосударственные правила справки вакцинации не запрещают предприятиям обслуживать людей на основании пройденной процедуры. Министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть сказал в студии Postimees, что он такого подхода не поддерживает и не верит, что предприниматели используют эту возможность.