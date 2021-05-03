Хозяин дома разгневан из-за строительных работ: соседи дышат нам в затылок!

42-летний Стюарт Смит из Бирмингема полон священного гнева. По словам мужчины, строители, работавшие на соседнем участке, выполнили свою работу из рук вон плохо, тем самым нанеся ущерб его дому и возможностям его перепродажи.

По словам Смита, все началось с неправильно установленной крыши, в результате между ним и соседним участком остались ничтожные 20 сантиметров. Теперь Смита беспокоит состояние крыши его дома и отвод дождевой воды.

«Я разговаривал с соседом, который обещал все исправить, но, как видите, не сдержал своего обещания», — жалуется Стюарт, добавляя, что теперь не cможет поменять водосточные трубы или починить.

По словам Стюарта, о работах по расширению дома на соседнем участке впервые было объявлено в 2018 году, когда для этого было выдано соответствующее разрешение на строительство. Стюарт, который долгое время страдает бессонницей из-за строительных работ, начатых в январе этого года, надеется на понимание со стороны местных властей.

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