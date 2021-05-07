В Эстонии прибавилось 383 зараженных, семеро скончались

Согласно данным Регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 164 человек. В Харьюмаа 117 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа прибавилось 77, в Тартумаа — 29, в Пярнумаа — 27, в Вильяндимаа — 20, в Ляэнемаа — 20, в Валгамаа — восемь, в Рапла- и Ляэне-Вирумаа — по семь, в Йыгевамаа — пять, на Сааремаа и в Вырумаа — по четыре, в Ярвамаа — два новых случая. На Хийумаа и в Пыльвамаа заражений не выявлено. В случае 18 положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 357,2 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 8% от общего количества сделанных тестов.

За сутки в больницах открыли 30 новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 313 пациентов. Средний возраст госпитализированных — 68 лет. Семеро скончались.

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С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии против COVID-19 привиты 362 866 человек, две дозы вакцины получил 147 501 человека

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 362 866 человек, из которых курс вакцинации завершил 147 501 человек. За сутки были введены 17 619 доз. В общей сложности было введено 479 377 доз вакцины.

В общереспубликанской электронной регистратуре открыта запись на вакцинацию лиц в категории от 50 лет и старше

С 3 мая на вакцинацию против COVID-19 приглашаются все лица в возрасте от 50 лет и старше, а также люди, которым в этом году исполнится 50 лет. Кроме того, на вакцинацию по-прежнему приглашаются все взрослые, входящие в группу риска по COVID-19, независимо от возраста. Человек может самостоятельно записаться на вакцинацию через электронную регистратуру www.digiregistratuur.ee или же позвонить в регистратуру местной больницы или частного медицинского учреждения.

В общереспубликанской электронной регистратуре открыта запись на вакцинацию лиц в категории от 50 лет и старше. Все поставщики услуг в сфере здравоохранения, подключившиеся к системе общегосударственной электронной регистратуры, публикуют свободные места для прохождения вакцинации согласно наличию вакцины. Исходя из этого меняется и информация в общереспубликанской электронной регистратуре.

По состоянию на сегодняшнее утро в общегосударственной электронной регистратуре насчитывается более 740 свободных мест для прохождения вакцинации в учреждениях сферы здравоохранения по всей Эстонии. Возможность записаться на вакцинацию в электронной регистратуре предлагают клиники City Tervisekliinik, Corrigo, Эстонский диабетический центр, Хийумааская больница, Восточно-Таллиннская центральная больница, Ида-Вируская центральная больница, Ярвамааская больница, Йыгеваская больница, Западно-Таллиннская центральная больница, Ляэнемааская больница, Южно-Эстонская больница, клиника Medita, Пылваская больница, медицинский центр Qvalitas, Раквереская больница, S Silmarõõm, санаторий Tervis, Таллиннский медицинский центр врачей-специалистов, Клиника Тартуского университета, TNP Konsultatsioonid, Вильяндиская больница и Вируская больница.