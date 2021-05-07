Открытие торговли не вызвало чрезмерного ажиотажа в торговых центрах

С понедельника, 3 мая, торговля в Эстонии снова открыта. "Открытие прошло гладко. В понедельник было чуть больше посетителей, вероятно, в связи с отложенными покупками. Но со вторника поток клиентов стал меньше, и мы ожидаем дальнейшего спада посещений со следующей недели», - сказала генеральный директор союза торговцев Неле Пейл.

По ее словам, видно, что покупатели совершают покупки, которые им пришлось отложить на месяц-два - особенно это заметно в обувных магазинах, магазинах спорттоваров и строительных магазинах.

Проблем с требованием к 25-процентному заполнению торговых центров не было, хотя в некоторых случаях очереди возникали за дверями небольших магазинов или в заведениях общественного питания при покупке еды навынос, где рассеяние обеспечивали сотрудники охраны и обслуживающий персонал.

За последние месяцы привычка и готовность людей носить маски значительно улучшились, и в течение недели после открытия не возникало никаких конфликтных ситуаций. В магазинах и торговых центрах по-прежнему закрыты зоны для игр и сидения, поэтому времени там не проводят.