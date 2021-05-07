СМИ: литовская компания создала лекарство от коронавируса

"Мы передали швейцарцам клинические исследования. В ответ на вопрос о том, создано ли в Литве лекарство от коронавируса, могу сказать, что да, доведено (создание лекарства - прим.) до такого уровня, что сейчас проходит клинические исследования", - отметил председатель правления Northway Biotech Владас Бумялис.

По его словам, степень эффективности препарата станет ясна уже в этом году.

Компания приступает к созданию еще одного лекарства от COVID-19, заявил Бумялис. "Также начнем с нуля делать это (производство лекарства - прим.) с другой американской компанией", - сказал он.