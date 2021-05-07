На эстонских шоссе не будут повышать максимально разрешенную скорость движения
На недавно открытом четырехполосном участке шоссе Таллинн - Тарту от Козе до Выыбу при благоприятных погодных условиях разрешается движение со скоростью до 120 км/ч, и хотя в некоторых европейских странах на дорогах такого класса разрешается и более высокая скорость, Транспортный департамент не может ее повысить из-за законодательного ограничения, а государство не намерено менять разрешенный скоростной режим, пишет Rus.ERR.