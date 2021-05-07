На эстонских шоссе не будут повышать максимально разрешенную скорость движения

По словам представителя Транспортного департамента Эрки Варма, новые четырехполосные трассы в основном спроектированы и построены с учетом максимальной разрешенной скорости 120 км/ч, что в первую очередь связано с желанием законодателя. Имеется в виду положение Закона о дорожном движении, согласно которому Транспортный департамент имеет право повышать максимальную разрешенную скорость за пределами населенных пунктов до 120 км/ч при наличии подходящих дорожных и погодных условий и с учетом требований безопасности и категорий транспортных средств.

В других европейских странах на автострадах такого класса может ездить быстрее: например, в Литве со скоростью до 130 км/ч, в Польше - до 140 км/ч, а в Германии на некоторых автобанах скоростные ограничения вообще отсутствуют, но Эстония по этому пути идти не собирается, так как планирует брать пример, среди прочего, со стран, которые находятся в одном с Эстонией климатическом поясе и в которых уровень безопасности движения относительно высокий - Швеции, Норвегии, Финляндии.