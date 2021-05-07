Пт, 7.05.2021
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Департамент здоровья: в социальном центре Карьякюла уже 44 зараженных

Социальный центр Карьякюла. ФОТО: Remo Tõnismäe

Если в начале второй волны коронавируса отправленные в больницу из домов попечения пациенты составляли почти 20 процентов всех зараженных, то после вакцинации их доля упала почти до одного процента. Статистика смертей была еще более печальной — почти половина умерших, у которых был выявлен коронавирус, были клиентами домов попечения или социальных центров. Теперь доля смертей от коронавируса в таких учреждениях составляет 3-8%.

Заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма подтвердила, что после вакцинации в системе попечения снизилось число зараженных, а также количество тяжелых случаев заболевания и смертей. «Недавно обнаруженная в социальном центре Карьякюла вспышка четко показывает, что благодаря вакцине удалось остановить разрушительное течение вируса. Большинство людей из группы риска там не заболели — да, у них выявлен вирус, но симптомов нет. У большинства заболевание протекает бессимптомно. У некоторых зараженных небольшая температура, легкий насморк или слабость, у трех вакцинированных одной дозой наблюдается невысокая температура, но это мелочи, по сравнению с той картиной, которую мы наблюдали в начале вакцинации», - объяснила Хярма.

По слова Мари-Анне Хярма, как правило, вакцинация защищает и от заражений, но главная цель прививок в группах риска — воспрепятствовать разрушительной силе вируса. «Необходимы дальнейшие исследования способности вируса вообще передаваться после вакцинации и того, может ли вирус, передаваемый вакцинированным человеком, причинить вред неиммунизированному человеку. На примере Карьякюла можно сделать вывод, что вирус распространился, но пока нам удалось предотвратить более серьезные последствия », - добавила Хярма.

На сегодняшний день в социальном центре Карьякюла выявлено 44 зараженных, из них 39 клиентов и пять работников. Полный курс вакцинации прошли 76,4% клиентов и 60% работников. В госпитализации никто не нуждается.

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