Департамент здоровья: в социальном центре Карьякюла уже 44 зараженных

Заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма подтвердила, что после вакцинации в системе попечения снизилось число зараженных, а также количество тяжелых случаев заболевания и смертей. «Недавно обнаруженная в социальном центре Карьякюла вспышка четко показывает, что благодаря вакцине удалось остановить разрушительное течение вируса. Большинство людей из группы риска там не заболели — да, у них выявлен вирус, но симптомов нет. У большинства заболевание протекает бессимптомно. У некоторых зараженных небольшая температура, легкий насморк или слабость, у трех вакцинированных одной дозой наблюдается невысокая температура, но это мелочи, по сравнению с той картиной, которую мы наблюдали в начале вакцинации», - объяснила Хярма.

По слова Мари-Анне Хярма, как правило, вакцинация защищает и от заражений, но главная цель прививок в группах риска — воспрепятствовать разрушительной силе вируса. «Необходимы дальнейшие исследования способности вируса вообще передаваться после вакцинации и того, может ли вирус, передаваемый вакцинированным человеком, причинить вред неиммунизированному человеку. На примере Карьякюла можно сделать вывод, что вирус распространился, но пока нам удалось предотвратить более серьезные последствия », - добавила Хярма.