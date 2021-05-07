Департамент здоровья: в социальном центре Карьякюла уже 44 зараженных
Если в начале второй волны коронавируса отправленные в больницу из домов попечения пациенты составляли почти 20 процентов всех зараженных, то после вакцинации их доля упала почти до одного процента. Статистика смертей была еще более печальной — почти половина умерших, у которых был выявлен коронавирус, были клиентами домов попечения или социальных центров. Теперь доля смертей от коронавируса в таких учреждениях составляет 3-8%.