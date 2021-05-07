В Латвии выявлено наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки с февраля этого года

Накануне сообщалось о 2432 случаях заражения COVID-19, 366 из них зафиксированы в Эстонии, 1293 в Литве и 773 в Латвии. 5 мая прирост составил 2023 случаев за сутки.

В Эстонии за минувшие сутки были проанализированы 4 931 первичный тест на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 383 или 7,8% от общего числа суточных тестов, сообщил в пятницу Департамент здоровья.

С начала пандемии в Эстонии выявлены 124 529 случаев заражения COVID-19.

За минувшие сутки умерли семь человек. Всего скончалось после начала пандемии 1 193 человека, выздоровели 115 060 человек.

Из 1,3 млн жителей страны, как минимум, одну дозу вакцины получили 362 865 человек, в том числе курс вакцинации завершен у 147 501 человека.

По закону, вакцинация в Эстонии добровольна, однако закон дает работодателям право вводить дополнительные требования для получения рабочего места, в их числе и прививка от опасного заболевания. В Центральном союзе профсоюзов считают это обоснованным только в случае вакцинации работников сферы здравоохранения.

На этом фоне Трудовая инспекция Эстонии одобрила решение Таллинской скорой помощи о расторжении трудовых договоров с медицинскими работниками, которые отказываются проходить вакцинацию от коронавируса. Как сообщил телерадиовещанию Эстонии главврач скорой помощи Рауль Адлас, это необходимо в первую очередь для безопасности пациентов и самих медиков.

К 17 мая все, от санитарок до врачей, должны предоставить в отдел кадров паспорт вакцинации. В противном случае им придется покинуть рабочее место.

В Латвии за прошедшие сутки выявлено 1036 случаев COVID-19, это самый высокий суточный показатель заболевших в стране с февраля текущего года, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний в пятницу.

Умерли 19 человек с коронавирусом в возрасте от 40 до 99 лет. За время пандемии в Латвии скончались 2197 больных COVID-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей вырос с 416,6 до 435,1 случая.

В Литве за сутки подтверждено 1244 новых случая коронавируса, скончались 15 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 255 384 случая COVID-19.