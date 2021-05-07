Отть Тянак продлил контракт с Hyundai

Отт Тянак продолжит свою карьеру в раллийной команде Hyundai в новую гибридную эпоху. Эстонец не сообщил подробности контракта, но, по словам Hyundai, они подписали многолетний договор. Кроме Тянака, Тьерри Невилль также продлил контракт Hyundai.

Заключение расширенного соглашения о сотрудничестве в начале сезона позволит гонщикам и экипажу полностью сосредоточиться на разработке нового гибридного автомобиля WRC уже на начальном этапе.

Отт Тянак перешел в команду Hyundai после завершения сезона 2019, в котором в составе команды Toyota он стал чемпионом мира.