Картина дня: вспышка коронавируса в социальном центре, стрельба в Пярну и в бар с паспортом

Глава эстонской компании: наш продукт настолько дорогой, что я не могу себе его позволить

По словам Алисы Васильковой, главы оказавшейся на мировой вершине компании Estelon, занимающейся производством дорогой акустики, именно кризис послужил для них толчком, чтобы пойти на риск, что в свою очередь привело к скачкообразному росту оборота. Читать далее...

Вспышка коронавируса в социальном центре: заразились 22 дважды вакцинированных человека

В социальном центре Карьякюла, расположенном вблизи Кейла, вакцинация была начата 15 января. В социальных сетях была размещена фотография, на которой руководителю центра Тийу Неттан делают первый укол. После этого один за другим позволили себя привить большинство жильцов и работников центра. Читать далее...

Как успешно вложить деньги из второй пенсионной ступени в предметы искусства

Уже совсем скоро можно будет забирать свои деньги из второй пенсионной ступени, а один из способов инвестировать деньги - вложить их в искусство. Программа Kuuuurija рассказывает о том, как это сделать успешно. Читать далее...

В Пярну мужчина открыл огонь, вызвали спецназ

Вчера полиция получила сообщение о том, что в Пярну 64-летний мужчина открыл огонь у себя дома, а затем стал стрелять по соседнему. Полиция задержала его в качестве подозреваемого. Никто при этом не пострадал. Читать далее...

В теории все же возможно: в бар с паспортом

Министр Андрес Сутть не поддерживает обслуживание людей на основании вакцинации, но не исключает такой возможности. Читать далее...

Студия Postimees: Таллинн берется за бизнес по-новому?

Столичная мэрия назначила на пост директора Службы предпринимательства нынешнего председателя фракции Isamaa в Таллиннском горсобрании Марта Луйка, который ради нового поста покинет активную политику. На фоне разговоров об устранении центристами политического оппонента Луйк обещает превратить Таллинн в цифровую столицу, наладить диалог с предпринимателями и возродить туристическую индустрию. Новоиспеченный директор столичной Службы предпринимательства Март Луйк ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире. Смотрите интервью в повторе!

В Эстонии прибавилось 383 зараженных, семеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 4931 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 383, то есть 7,8% от общего количества. Читать далее...

СМИ: литовская компания создала лекарство от коронавируса

Базирующаяся в Вильнюсе компания Northway Biotech заявила, что при сотрудничестве со швейцарскими коллегами создала лекарство от коронавируса, сообщили в новостях на телеканале LNK. Читать далее...

Время, деньги и нервотрепка: ложноположительный тест испортил поездку из Финляндии в Эстонию

Путешествие в ковидную эпоху, даже в соседнюю страну, может превратиться в настоящий квест. Так получилось и у Дениса — вернуться из Эстонии в Финляндию в назначенный срок не получилось, и поездка обернулась неожиданными тратами, нервотрепкой и потерянным временем. Читать далее...

Нарвская больница приглашает на вакцинацию препаратами Moderna, Janssen и Pfizer

8 и 9 мая Нарвская больница приглашает на вакцинацию от коронавируса препаратами Moderna, Janssen и Pfizer всех пациентов 50 лет (в том числе тех, кому 50 исполняется в этом году) и старше, а также всех относящихся к группе риска по коронавирусу в возрасте 18 лет и старше, сообщили в пятницу BNS из Нарвской больницы. Читать далее...

Сравнение 〉 Цены на продукты питания продолжают расти во всех торговых сетях