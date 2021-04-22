Картина дня: вспышка коронавируса в социальном центре, стрельба в Пярну и в бар с паспортом
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 7 мая.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 7 мая.
По словам Алисы Васильковой, главы оказавшейся на мировой вершине компании Estelon, занимающейся производством дорогой акустики, именно кризис послужил для них толчком, чтобы пойти на риск, что в свою очередь привело к скачкообразному росту оборота. Читать далее...
В социальном центре Карьякюла, расположенном вблизи Кейла, вакцинация была начата 15 января. В социальных сетях была размещена фотография, на которой руководителю центра Тийу Неттан делают первый укол. После этого один за другим позволили себя привить большинство жильцов и работников центра. Читать далее...
Уже совсем скоро можно будет забирать свои деньги из второй пенсионной ступени, а один из способов инвестировать деньги - вложить их в искусство. Программа Kuuuurija рассказывает о том, как это сделать успешно. Читать далее...
Вчера полиция получила сообщение о том, что в Пярну 64-летний мужчина открыл огонь у себя дома, а затем стал стрелять по соседнему. Полиция задержала его в качестве подозреваемого. Никто при этом не пострадал. Читать далее...
Министр Андрес Сутть не поддерживает обслуживание людей на основании вакцинации, но не исключает такой возможности. Читать далее...
Столичная мэрия назначила на пост директора Службы предпринимательства нынешнего председателя фракции Isamaa в Таллиннском горсобрании Марта Луйка, который ради нового поста покинет активную политику. На фоне разговоров об устранении центристами политического оппонента Луйк обещает превратить Таллинн в цифровую столицу, наладить диалог с предпринимателями и возродить туристическую индустрию. Новоиспеченный директор столичной Службы предпринимательства Март Луйк ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире. Смотрите интервью в повторе!
За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 4931 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 383, то есть 7,8% от общего количества. Читать далее...
Базирующаяся в Вильнюсе компания Northway Biotech заявила, что при сотрудничестве со швейцарскими коллегами создала лекарство от коронавируса, сообщили в новостях на телеканале LNK. Читать далее...
Путешествие в ковидную эпоху, даже в соседнюю страну, может превратиться в настоящий квест. Так получилось и у Дениса — вернуться из Эстонии в Финляндию в назначенный срок не получилось, и поездка обернулась неожиданными тратами, нервотрепкой и потерянным временем. Читать далее...
8 и 9 мая Нарвская больница приглашает на вакцинацию от коронавируса препаратами Moderna, Janssen и Pfizer всех пациентов 50 лет (в том числе тех, кому 50 исполняется в этом году) и старше, а также всех относящихся к группе риска по коронавирусу в возрасте 18 лет и старше, сообщили в пятницу BNS из Нарвской больницы. Читать далее...
Сравнение цен майской покупательской корзины показывает, что самая дорогая сеть магазинов - это Selver. Острая конкуренция за звание самого выгодного для потребителя продуктового магазина продолжается, и в мае сети Prisma Peremarket придется передать статус лидера предприятию Grossi Toidukaubad. Читать далее...