С Днем матери ⟩ Письмо сына: Я благодарен тебе за то, что ты сделала из меня человека

Привет, мам!

Получил твое письмо, не волнуйся, со мной все в порядке – я успешно продолжаю учиться в университете. Вокруг – такие замечательные люди, мама: образованные, культурные, приятные в общении. Я так рад, что смог сдать успешно экзамены и поступить. Спасибо тебе, что не забываешь и постоянно шлешь письма – для меня это важно, честно. Увы, я не смогу приехать в эти выходные – учеба требует много времени и внимания, но в конце следующей недели у нас начнутся каникулы и я постараюсь добраться до тебя.

Скоро ведь праздник, мама. Я благодарен тебе за то, что ты сделала из меня человека, за то, что всегда помогала и успокаивала, за то, что ты есть.

А помнишь, как ты впервые отвела меня в школу? Как собирала мой рюкзак, пока я бегал по квартире и визжал от страха – мой первый поход в такое далекое место. Перед этим ты собрала папу на работу, но до офиса дойти он смог в тот раз сам. Меня сложно было успокоить, но ты все же смогла, мама. Взяла меня на руки, посмотрела в глаза и промолвила: «Сегодня, сыночек, твой первый ответственный день. Будь умничкой и никого не бойся – в школе тебя ждут новые друзья. Ты мой герой». Я собрался с силами, надел (не без твоей помощи) рюкзак, взял тебя за руку и смело пошел начинать свой тернистый путь учебы. Я очень боялся, мама, но точно знал, что ты меня защитишь от всех напастей. И защитила ведь – теперь в очередной раз стою у порога университета, полный решимости и бесстрашия, готовый покорить этот мир ради тебя.

А помнишь, как я принес первую двойку в дом? Папа очень злился, но не ругался. Ты спросила меня: «Что случилось, сыночек?» Я расплакался и спрятался в твои объятия. Тогда я узнал, что мама всегда поддержит в любых сложных ситуациях. А еще понял, что не люблю математику – все трудности были, в основном, из-за нее. Но ты брала ручку, садилась рядом и решала эти сложнейшие задачи со мной, объясняла мне, почему тут нужно писать буквы, а не цифры. Иногда я очень долго не мог сосчитать примитивное действие, но ты терпеливо ждала и не торопила, позволяя мне самому совершить финальный шаг. Когда же я, наконец, совершал его, ты хвалила меня и ласково проговаривала: «Ты мой герой».

А помнишь, как я познакомился с девушкой? Я не мог найти себе места, постоянно волновался и нервничал. Поначалу я жаловался на каждое ее решение и выбор. Ты молча слушала мои крики, переживания и срывы. Я был груб, мама, но ты не сердилась на меня. Твои советы, наставления, слова «Ты мой герой» освещали мне дорогу к будущему и научили сдержанности и вере. Ты оживила мое сердце, мама, научив его биться в такт музыке, изливаться новыми искренними чувствами и порождать яркие эмоции. Благодаря тебе, мама, у меня по-прежнему есть любящая девушка рядом, которая готова исследовать эту жизнь вместе со мной.

Время неумолимо бежит, сменяя листики календаря и игриво подгоняя стрелки на часах. Вот-вот наступит долгожданное воскресенье. Ты проснешься и подойдешь к окну, чтобы снова встретить утро и улыбнуться ему. Но теперь оно встретит тебя, мама: солнце продирижирует романс и оркестр из маленьких птичек пропоет его, ветерок поможет вековым деревьям совершить поклон, опустив их ветви к зеленеющей земле. Вся природа будет как никогда счастлива наступившему дню. Твоему дню, мама.

Оставайся такой же счастливой и искренней. Отдыхай от мирских сует – ты заслужила. Сохраняй ту душевную красоту, которую так старательно воспитывала во мне.

Скоро я смогу приехать и обнять одного из самых близких людей в моей жизни. Я с нетерпением жду, когда увижу опять твои прекрасные глаза, которые всегда с добром и лаской смотрели на меня. Я люблю тебя, мама, и в ближайшее время повторю это уже в жизни.

Твой герой и любящий сын,