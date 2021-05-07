В Индии за сутки выявлено рекордное число заболевших коронавирусом - больше 414 000 человек

Днем ранее в республике зафиксировали более 412 000 случаев заражения. Таким образом, 7 мая установлен очередной рекорд по числу инфицированных. За сутки умерли 3915 человек, что также считается рекордом.

Общее число заболевших в Индии превысило 21,4 млн человек. За сутки выздоровели более 313,5 тысяч граждан.

Впервые республика побила мировой рекорд по суточному количеству случаев заболевания коронавирусом 22 апреля, после чего несколько раз перекрывала его.

Сейчас по количеству заболевших Индия находится на втором месте в мире, уступая лишь США, где COVID-19 заразились 32,6 миллиона человек. По оценкам Reuters, реальные цифры заражений коронавирусом в Индии могут быть в пять-десять раз выше официальных.

Рост заболеваемости наблюдается уже не только в крупных городах, но и в сельской местности, где проживает почти 70% всего населения страны. Из-за плохой информированности многие воспринимают первые симптомы вируса недостаточно серьезно, списывая их на сезонную простуду, поэтому и не спешат обращаться за медицинской помощью.

Самый высокий уровень заражения коронавирусом зафиксирован в популярном среди туристов штате Гоа на западном побережье Индии - там у каждого второго человека, сдавшего тест, результат оказался положительным.

«В Индии не осталось ни одной семьи, которую бы эта болезнь так или иначе не затронула«, - рассказал «МБХ медиа» бизнесмен и защитник дикой природы из Дели Рохит Сароха.

Сейчас он вместе со своими родственниками и близкими друзьями уехал из столицы в загородный дом. «Никто не хочет оставаться в городе, где скопление людей и постоянная паника. Мы сюда фактически эвакуировались. То, что происходит последние несколько недель, можно без преувеличения назвать национальной катастрофой», - добавил он.

Рохит Сароха винит в произошедшем власти. «Мы неплохо справлялись с пандемией, пока наше правительство не решило провести выборы. Люди хлынули на улицы, чтобы голосовать и участвовать в политических акциях. Естественно, что правила социального дистанцирования и ношения масок при этом никто не соблюдал. Эта вторая волна - следствие неправильных решений на самом верху», - считает он.

Власти также позволили организовать многонедельный религиозный фестиваль Кумбха Мела, в котором приняли участие миллионы индусов.

При этом правительство Индии было заранее проинформировано о высокой заразности нового штамма коронавируса, обнаруженного в стране. Штамм, который уже прозвали индийским, имеет две значительные мутации шиповидного белка. Они помогают ему противостоять иммунной системе человека. Врачам известны случаи, когда этим вариантом вируса заражались как уже переболевшие COVID-19 люди, так и вакцинированные.

Некоторые индийцы не спешат вакцинироваться, так как сомневаются в эффективности препаратов. Однако вакцин все равно не хватает. Как рассказал предприниматель Аджай Радж Сингх из Мумбаи, с 30 апреля по 2 мая в его городе закрылись все центры вакцинации, потому что на складах города закончились препараты.