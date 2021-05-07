Инфаркт работе не помеха: чтобы доказать инвалидность, нужно выжать врача по-максимуму

Молодой, спортивный мужчина, до того не имевший никаких болезней и не принимавший ни одного лекарства, в одночасье превратился в человека, который не может пробежать десяти метров, боится спать, поскольку опасается умереть во сне, не может нормально дышать, да и просто жить. Врач открыто начал говорить о необходимости трансплантации сердца. Однако первое обращение в Кассу страхования от безработицы и Департамент социального страхования для назначении пособия по трудоспособности и определения инвалидности закончилось отказом.