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  • Инфаркт работе не помеха: чтобы доказать инвалидность, нужно выжать врача по-максимуму

Инфаркт работе не помеха: чтобы доказать инвалидность, нужно выжать врача по-максимуму

Инфаркт в 43 года перевернул жизнь Дмитрия с ног на голову. ФОТО: shutterstock.com

Молодой, спортивный мужчина, до того не имевший никаких болезней и не принимавший ни одного лекарства, в одночасье превратился в человека, который не может пробежать десяти метров, боится спать, поскольку опасается умереть во сне, не может нормально дышать, да и просто жить. Врач открыто начал говорить о необходимости трансплантации сердца. Однако первое обращение в Кассу страхования от безработицы и Департамент социального страхования для назначении пособия по трудоспособности и определения инвалидности закончилось отказом.

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В марте Дмитрию пришлось снова ехать в отделение неотложной помощи: «Я пробежал метров десять за автобусом и почувствовал сильную боль в груди». Тогда пациент провел в больнице два дня и был отпущен на домашнее лечение. Впрочем, состояние его нисколько не улучшилось: «Оно даже ухудшилось. Я боюсь заснуть и больше не проснуться. Воздуха не хватает, сил нет».

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