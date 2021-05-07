Два ДТП на одной улице: нетрезвый водитель спровоцировал аварию, ребенок упал на проезжую часть перед автобусом

В 11.51 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пыхья-Таллинне на перекрестке улицы Сыле и бульвара Кольде столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, автомобиль Mercedes-Benz врезался сзади в автомобиль Citroën.

Скорая помощь доставила в больницу сидевшего за рулем Citroën 73-летнего мужчину и 46-летнего пассажира Mercedes-Benz. Больше никто в ДТП не пострадал. У сидевшей за рулем Mercedes-Benz 35-летней женщины были признаки алкогольного опьянения.

В 12.50 сообщили, что в том же районе Таллинна у автобусной остановки «Кольде-пуйестеэ», по предварительным данным, девятилетний ребенок ехал на велосипеде по тротуару, столкнулся с 61-летней женщиной и упал на проезжую часть.