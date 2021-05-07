Российский самолет вновь нарушил воздушное пространство Эстонии

Самолет не предоставил план полета и не имел связи с эстонской авиадиспетчерской службой, ответчик лайнера был включен.

В связи с инцидентом Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Российской Федерации и вручило ему ноту. Это третий случай нарушения воздушной границы страны российскими самолетами в этом году.