Российский самолет вновь нарушил воздушное пространство Эстонии
В пятницу утром, 7 мая, в районе острова Вайндлоо российский лайнер Ил-96 нарушил воздушное пространство Эстонии. Инцидент длился около минуты.
В пятницу утром, 7 мая, в районе острова Вайндлоо российский лайнер Ил-96 нарушил воздушное пространство Эстонии. Инцидент длился около минуты.
Самолет не предоставил план полета и не имел связи с эстонской авиадиспетчерской службой, ответчик лайнера был включен.
В связи с инцидентом Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Российской Федерации и вручило ему ноту. Это третий случай нарушения воздушной границы страны российскими самолетами в этом году.