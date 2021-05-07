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Российский самолет вновь нарушил воздушное пространство Эстонии

ИЛ-96. ФОТО: Vladimir Gerdo / TASS / Scanpix

В пятницу утром, 7 мая, в районе острова Вайндлоо российский лайнер Ил-96 нарушил воздушное пространство Эстонии. Инцидент длился около минуты.

Самолет не предоставил план полета и не имел связи с эстонской авиадиспетчерской службой, ответчик лайнера был включен.

В связи с инцидентом Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Российской Федерации и вручило ему ноту. Это третий случай нарушения воздушной границы страны российскими самолетами в этом году.

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