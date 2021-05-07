Яак Аллик о коронакризисе: зритель показал, что ему нужен театр

«В октябре-ноябре, не только в Русском театре, во всех эстонских театрах посещаемость была больше, чем год назад до ковида. В феврале этого года у Русского театра тоже была посещаемость больше, чем раньше. Так что это все очень нужно. Это реальное общение. Реальное общение не только с актерами, в кино же этого нет. Реальное общение с соседями. Поход с девушкой или парнем в кино. Это тоже событие, это на диване не сделаешь. То, что наш зритель нам показал, что мы нужны, для меня это очень положительный опыт», - сказал глава Совета Русского театра и бывший министр культуры Яак Аллик.