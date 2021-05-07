Яак Аллик о коронакризисе: зритель показал, что ему нужен театр
В новом выпуске ток-шоу "Своя правда", который выйдет в эфир на канале ETV+ в ближайший понедельник, участники программы обсудят проблему влияния коронакризиса на сферу культуры.
В новом выпуске ток-шоу "Своя правда", который выйдет в эфир на канале ETV+ в ближайший понедельник, участники программы обсудят проблему влияния коронакризиса на сферу культуры.
Запрещено играть спектакли, а значит и нет возможности зарабатывать. Большие театры выживают за счет компенсации зарплат актерам, которую платит Касса по безработице. Однако есть в коронакризисе и положительная сторона.
«В октябре-ноябре, не только в Русском театре, во всех эстонских театрах посещаемость была больше, чем год назад до ковида. В феврале этого года у Русского театра тоже была посещаемость больше, чем раньше. Так что это все очень нужно. Это реальное общение. Реальное общение не только с актерами, в кино же этого нет. Реальное общение с соседями. Поход с девушкой или парнем в кино. Это тоже событие, это на диване не сделаешь. То, что наш зритель нам показал, что мы нужны, для меня это очень положительный опыт», - сказал глава Совета Русского театра и бывший министр культуры Яак Аллик.
Возможно, имеет место демонстрация солидарности. Люди понимают, как плохо сейчас деятелям культуры, поэтому, как только появляется возможность, они идут помогать.
«Кроме того какая-то часть зрителя – и не маленькая часть – вообще не просила обратно деньги за билеты», - добавил Яак Аллик.
Смотрите выпуск передачи "Своя правда" под названием "Культурный шок" уже в этот понедельник, 10 мая, в 20:25 на телеканале ETV+. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.