Хельме слово в слово поет в Нарве кремлевскую песню, но что он говорил о "бронзовой ночи"?

В связи с этим сразу вспомнилось, как однажды министр обороны России Сергей Шойгу, рассуждая — применительно к Майдану и «арабской весне» — о необходимости противостояния заразе цветных революций, призвал не забывать, к какой, мол, беде и катастрофе привела такая революция в Москве в 1991 году; пикантность этого мнения министра была в том, что в 1991 году он не подавлял ту революцию, а ее поддерживал, в качестве главы Российского корпуса спасателей решительно осудив ГКЧП и столь же решительно поддержав Бориса Ельцина.

«Парадокс Шойгу» просто просится на ум в силу того, что в апреле 2007 года Март Хельме был отнюдь не на стороне тех, кого он сейчас называет «простыми людьми»; в те дни он был одним из самых авторитетных подписантов письма общественных деятелей в поддержку действий правительства по подавлению уличных беспорядков, а где-то через пять лет, в год основания своей партии, писал статьи, в которых упрекал эстонские власти за проявленную слабость в отношении «заводил мятежа 2007 года», мол, приведшую к их оправданию в суде и выплате им cо стороны государства компенсаций.

В общем, как бы ни силились высмеивать члены семьи Хельме и ведущие политики партии EKRE часто обращенные в их адрес обвинения в том, что они — «агенты Кремля», у них не слишком получается убедительно опровергать эти обвинения; дело даже не в том, что Март Хельме слово в слово поет теперь в Нарве кремлевскую песню, а в большей степени — в приверженности лидеров этой партии тем же самым поведенческим стандартам, что отличают как раз современную высшую российскую власть, один из главных среди которых сводится к наглому и бесстыжему вранью, когда лгущий уповает на то, что у реципиентов этого вранья нет даже не то что короткой, а почти вообще никакой памяти. Сергей Шойгу, разумеется, тут еще не самый яркий пример, поскольку ведь и Владимир Путин, с гневом и досадой в голосе называющий развал СССР «крупнейшей геополитической катастрофой XX века», содействовал стреноживанию членов стихийного комитета по предотвращению этого развала и даже получал за это — как и Шойгу — грамоты и медали.