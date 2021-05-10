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  • Хельме слово в слово поет в Нарве кремлевскую песню, но что он говорил о "бронзовой ночи"?

Хельме слово в слово поет в Нарве кремлевскую песню, но что он говорил о "бронзовой ночи"?

Бесплатные газеты в Нарве. ФОТО: Николай Андреев

Мне до сих пор не удалось увидеть скандальный пилотный номер газеты «Взгляд», только что запущенного партией EKRE регионального партийного издания для Ида-Вирумаа, но уже в нескольких местах довелось прочитать, что на передовицу этого выпуска — среди прочего — якобы и вынесено высказывание основателя EKRE Марта Хельме, согласно которому, оказывается, в «бронзовую ночь» в апреле 2007 года на улицы Таллинна вышли «простые люди, которые хотели высказать свое мнение», пишет обозреватель Павел Соболев.

В связи с этим сразу вспомнилось, как однажды министр обороны России Сергей Шойгу, рассуждая — применительно к Майдану и «арабской весне» — о необходимости противостояния заразе цветных революций, призвал не забывать, к какой, мол, беде и катастрофе привела такая революция в Москве в 1991 году; пикантность этого мнения министра была в том, что в 1991 году он не подавлял ту революцию, а ее поддерживал, в качестве главы Российского корпуса спасателей решительно осудив ГКЧП и столь же решительно поддержав Бориса Ельцина.

«Парадокс Шойгу» просто просится на ум в силу того, что в апреле 2007 года Март Хельме был отнюдь не на стороне тех, кого он сейчас называет «простыми людьми»; в те дни он был одним из самых авторитетных подписантов письма общественных деятелей в поддержку действий правительства по подавлению уличных беспорядков, а где-то через пять лет, в год основания своей партии, писал статьи, в которых упрекал эстонские власти за проявленную слабость в отношении «заводил мятежа 2007 года», мол, приведшую к их оправданию в суде и выплате им cо стороны государства компенсаций.

В общем, как бы ни силились высмеивать члены семьи Хельме и ведущие политики партии EKRE часто обращенные в их адрес обвинения в том, что они — «агенты Кремля», у них не слишком получается убедительно опровергать эти обвинения; дело даже не в том, что Март Хельме слово в слово поет теперь в Нарве кремлевскую песню, а в большей степени — в приверженности лидеров этой партии тем же самым поведенческим стандартам, что отличают как раз современную высшую российскую власть, один из главных среди которых сводится к наглому и бесстыжему вранью, когда лгущий уповает на то, что у реципиентов этого вранья нет даже не то что короткой, а почти вообще никакой памяти. Сергей Шойгу, разумеется, тут еще не самый яркий пример, поскольку ведь и Владимир Путин, с гневом и досадой в голосе называющий развал СССР «крупнейшей геополитической катастрофой XX века», содействовал стреноживанию членов стихийного комитета по предотвращению этого развала и даже получал за это — как и Шойгу — грамоты и медали.

Поэтому та риторика, с которой семья Хельме сейчас идет в Нарву, мне вовсе не кажется неожиданной; пожалуй, только выбранное EKRE название для выпускаемой в Нарве партийной газеты мне представляется не самым подходящим. «Взгляд» — это слишком уж сильно напоминает об одной популярной телепередаче, которая в свое время стала символом как раз разрушения устоявшегося и консервативного уклада жизни русских людей, именно к консерватизму которых — в поиске пути к их сердцам — EKRE сейчас в Ида-Вирумаа и взывает. Наверное, только какое-нибудь название вроде «Посева» могло бы в такой ситуации смотреться еще неуместнее.

Мне кажется, гораздо логичнее было бы назвать такую газету, например, «Вторая столица»; во-первых, это было бы лестным для жителей Нарвы реверансом, поскольку такой выбор если уж не прямо бы указывал на роль этого города как кормилицы Эстонии, то, во всяком случае, красноречиво подтверждал бы ключевое значение северо-востока в энергообеспечении всего эстонского государства (сохранение за Ида-Вирумаа такого статуса — один из главных посылов, с которыми EKRE идет на муниципальные выборы на северо-востоке); во-вторых, такое название подошло бы такому изданию не только на, так сказать, эмблематическом, но и на вполне буквальном уровне, поскольку газета с названием просто «Столица» издается сейчас на русском языке в Таллинне и является, по сути, печатно-электронным органом столичной городской управы, так что, возможно, назвав свое издание в Нарве похожим образом, EKRE словно символически обозначила бы сама для себя весьма амбициозную цель, — скажем, достичь в Нарве такого же уровня влиятельности в городской администрации, каковой имеется сейчас в таллиннской власти у доминирующей в ней политической силы, то есть превратиться в Нарве из оппозиционной не просто в правящую, а в единолично управляющую городом партию.

Правда, как опять-таки часто пишется в «рецензиях» на первый номер «Взгляда», в нем в качестве трех главных опасностей для Ида-Вирумаа и для всей Эстонии будто бы выделены три явления: «зеленый поворот», ЛГБТ-пропаганда и как раз властвующая сейчас в Таллинне партия, с которой EKRE некоторое время тому назад, как все знают, рассорилась; ну, полагаю, последняя в этом ряду из этих трех критических мишеней все-таки не настолько принципиальна для EKRE, чтобы было невозможно рассматривать ее в иной удобной ситуации не как объект для шельмования, а как пример для подражания. По сути, так уж сильно EKRE нападает в Нарве именно на центристов просто по той причине, что хочет забрать голоса именно их избирателей себе; трудно переманить к себе кого-то у того, кто является тебе полной противоположностью, так что в действительности EKRE по большинству своих программных установок выглядит скорее не антиподом центристов, а их довольно «близким родственником», — возможно, так не совсем справедливо говорить применительно ко всей Центристской партии, но уже вполне оправданно — относительно как раз имеющего решающее влияние в Таллинне ее т. н. «русского крыла».

Во всяком случае, имидж столичной «Столицы» таков, что дает основания думать, что этому изданию идеологически, мягко говоря, никак уж не чуждо представление о том, что на улицах Таллинна в «бронзовую ночь» простые люди защищали свое мнение; по крайней мере, Март Хельме с таким представлением в своих устах выглядит скорее уж оппонентом реформистов, социал-демократов, «Eesti 200», чем возражающим — особенно русским — центристам.

На днях, кстати, за газету «Столица», которую оппозиция в горсобрании Таллинна начала упрекать за излишние симпатии к российской вакцине Sputnik, заступился столичный мэр; затем центристский депутат Европарламента заявила о том, что из этого мэра получится прекрасный новый глава Центристской партии, — в том случае, если нынешний захочет стать президентом Эстонии. Под «совокупным» впечатлением от этих двух никак не связанных событий можно предположить, что издание «Столица», которое часто критикуют в том духе, что на деньги всех таллиннских налогоплательщиков оно, дескать, обслуживает интересы только одной партии, ждут вовсе не сложные, а, напротив, еще более благоприятные времена; таким образом, назвав свою газету в Нарве «Второй столицей», EKRE могла бы, так сказать, показать подлинный масштаб своих намерений в крупнейшем городе Ида-Вируского уезда, заодно и выгодно для себя сыграв на самолюбии населения северо-востока, словно адаптировав — «в эстонской миниатюре» — к маленькому государству очень популярную среди этого населения (поскольку ее популяризирует Кремль) концепцию «многополярного мира».

Разумеется, такое решение было бы сопряжено с определенными рисками; нетрудно догадаться, какие чувства вызвало бы позиционирование Нарвы «второй столицей» у сторонников EKRE, например, в Тарту. Однако, судя по тому, насколько далеко EKRE уже заходит в своих попытках расположить к себе русскоязычных избирателей, в верности своего «базового» электората она уверена, поскольку все так же непримиримо продолжает стоять на страже интересов «белого гетеросексуала» (пишут также, что во «Взгляде» размещена реклама «Настольной книги белого мужчины», написанной имеющим диплом МГУ видным членом EKRE); вероятно, исходя из этого ощущения, а также из надежды на то, что эстонский избиратель EKRE не слишком следит за тем, что партия «делает по-русски», консерваторы-народники готовы делать в северо-восточной части страны даже довольно-таки, казалось бы, авантюрные ставки. Откровенно говоря, я даже немного начал рассчитывать, что, быть может, во «Взгляде» нашлось место и презентации Sputnik как самой надежной в мире противокоронавирусной вакцины; однако, увы, кажется, ничего такого там все-таки нет. Но я бы все-таки не стал категорически утверждать, что с такого — до безрассудности — крупного козыря партия EKRE в Нарве ходить совсем уж принципиально не готова, и допускаю, что он все-таки в принципе у партии отложен и при самой острой нужде — поближе к выборам — может быть пущен в ход.

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