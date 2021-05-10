Хельме слово в слово поет в Нарве кремлевскую песню, но что он говорил о "бронзовой ночи"?
Мне до сих пор не удалось увидеть скандальный пилотный номер газеты «Взгляд», только что запущенного партией EKRE регионального партийного издания для Ида-Вирумаа, но уже в нескольких местах довелось прочитать, что на передовицу этого выпуска — среди прочего — якобы и вынесено высказывание основателя EKRE Марта Хельме, согласно которому, оказывается, в «бронзовую ночь» в апреле 2007 года на улицы Таллинна вышли «простые люди, которые хотели высказать свое мнение», пишет обозреватель Павел Соболев.