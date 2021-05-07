Фото ⟩ Полиция предупреждает о подозрительном фургоне
Участковый полицейский волости Тюри Кайдо Рийм призывает людей быть бдительными, поскольку в весенней столице на белом фургоне с польскими номерами разъезжают румыны, пишет Järva Teataja.
Участковый полицейский волости Тюри Кайдо Рийм призывает людей быть бдительными, поскольку в весенней столице на белом фургоне с польскими номерами разъезжают румыны, пишет Järva Teataja.
В фургоне трое румын, которые предлагают услуги по установке в домах водостоков. При начале работ просят 50 евро. «Они делают халтуру и после просят за проделанную работу 1000 евро, - рассказал Рийм. - Если у пожилых людей нет денег, они говорят, что также могут отдать золотом и/или они согласны довезти до банкомата».
«Пожалуйста, предупредите о мошенниках своих родителей, бабушек и дедушек, пожилых знакомых, и сами будьте бдительны!» - призывает людей полицейский.