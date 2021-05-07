Фото с места происшествия ⟩ Автомобиль сбил велосипедистку
Сегодня, 7 мая, около 15 часов в Тарту на улице Няйтузе у магазина Veeriku Selver произошло ДТП.
Сегодня, 7 мая, около 15 часов в Тарту на улице Няйтузе у магазина Veeriku Selver произошло ДТП.
ДТП произошло, когда водитель выезжал с парковки Selver и поворачивал налево, а в то же самое время женщина 1957 года рождения на велосипеде пересекала пешеходной переход, сообщает Tartu Postimees.
Автомобиль и велосипед столкнулись, велосипедистка пострадала и ее доставили в больницу.