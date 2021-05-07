Канцлер юстиции: не все введенные в Эстонии коронаограничения были необходимы

"Мы видели, как под давлением предполагаемого общественного мнения практически во всех странах вводили объективно необходимые ограничения, однако устанавливали и такие ограничения, которые не были необходимы", - заявила в эфире радио Kuku Мадизе, отметив, что и в Эстонии предполагаемое общественное мнение отразилось на решениях правительства.

Канцлер юстиции отметила, что в результате таких коронавирусных ограничений, как, например, закрытие строительных и садовых магазинов, люди лишились своей работы и еле сводят концы с концами.