Amnesty вернула Алексею Навальному статус узника совести

"Подтверждая статус Навального как узника совести, мы не поддерживаем его политическую программу, но подчеркиваем необходимость того, что российские власти должны признать и соблюдать его права, включая доступ к независимой медицинской помощи", - говорится в заявлении, обнародованном на сайте организации в пятницу, 7 мая.

"Алексей Навальный был лишен свободы не за какое-либо очевидное преступление, а за требование соблюдать для него и его сторонников право на равное участие в общественной жизни и за требование правительства, свободного от коррупции. Это - акты совести, и они должны быть признаны как таковые", - подчеркивается в заявлении Amnesty.

В январе Amnesty уже признала Алексея Навального узником совести после того, как политика задержали по возвращении в Россию из Германии, где он лечился от последствий отравления в России боевым отравляющим веществом "Новичок". В феврале правозащитники, однако, лишили Навального этого статуса из-за его высказываний, сделанных в 2007-2008 годах о мигрантах. В Amnesty посчитали, что эти высказывания "достигают уровня языка ненависти".

Несправедливое лишение статуса узника совести

В заявлении AI отмечается, что с тех пор организация пересмотрела трактовку термина "узник совести". "В качестве первоначального временного шага мы уточнили наш подход, с тем чтобы не лишать человека возможности получить статус "узника совести", основываясь исключительно на его прошлом поведении. Мы признаем, что взгляды и поведение человека могут эволюционировать. Часть миссии Amnesty - поощрять людей к позитивному восприятию прав человека, а не внушать, что они навсегда остаются пленниками прошлого поведения", - поясняется в документе.

"Некоторые из прежних высказываний Навального достойны осуждения, и мы ни малейшим образом не поддерживаем их. Amnesty International как правозащитная организация будет и впредь бороться с расизмом и любыми формами дискриминации, где бы они ни существовали", - подчеркнули правозащитники.