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Американские ученые заявили, что статистика смертности от Covid-19 в мире занижена вдвое, а эксперты из Нидерландов научили пчел определять заболевших коронавирусом по запаху. Тем временем Германия заявила, что сумела преодолеть третью волну заболеваемости, а в Индии, одной из наиболее пострадавших стран мира, наоборот, прогнозируют значительное ухудшение ситуации.

Эти и другие новости о ситуации с пандемией Covid-19 в мире - в нашем обзоре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который в своих подсчетах использует официальные сведения из разных стран мира, за время пандемии коронавирусом переболело 156 млн человек и более 3,2 млн умерли.

Однако ученые из Университета Вашингтона обнародовали исследование, согласно которому общая статистика смертности в мире в два раза превышает официальную, то есть число умерших почти повсеместно подсчитывается неправильно. В научной работе утверждается, что общее число людей, скончавшихся от Covid-19, составляет не менее 6,9 млн.

Например, США сообщают о 570 с лишним тысячах умерших с марта прошлого года, а на самом деле их около 900 тысяч, утверждают в Университете Вашингтона. Реальная статистика в Индии почти в три раза выше официальной, а в России умерли не 109 тыс. человек, как сообщается официально, а 593 тысячи, считают американские ученые.

По данным Росстата, с апреля 2020 года по март 2021 года в России умерли 248,5 тыс. человек с диагнозом Covid-19. Это в два с лишним раза больше, чем показывают официальные данные на сайте стопкоронавирус.рф. Однако по данным независимых исследователей, избыточная смертность (то есть превышение статистики этого года над обычной сезонной смертностью прошлых лет) в России за этот период составила около 500 тыс. человек.

В некоторых странах, например, в Индии, недочеты происходят из-за слабой системы контроля, особенно в сельской местности. В других странах заниженные данные предоставляются умышленно, считают авторы исследования.

"Многие страны сделали все возможное, чтобы установить, каким было число жертв пандемии, но наш анализ показывает, насколько сложно получить корректные данные о новом и быстро распространяющемся инфекционном заболевании", - говорит Крис Маррей - директор Института измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) при Вашингтонском университете. "Мы надеемся, что нынешний доклад заставит правительства стран мира заполнить пробелы в сведениях о смертности от Covid-19, что позволит правильнее распределять ресурсы для борьбы с пандемией".

Свои показатели ученые получили путем сравнения среднего числа ожидаемых смертей от любых причин в допандемический период с фактическим числом смертей во время кризиса.

Из получившихся значений были исключены смерти, прямо не связанные с пандемией (то есть скончавшиеся от сопутствующих заболеваний, а также не обратившиеся за медицинской помощью), и смерти в дорожных авариях, которых стало меньше из-за необходимости сидеть дома.

ВОЗ одобрила китайскую вакцину

Всемирная организация здравоохранения добавила вакцину Sinopharm в список препаратов для экстренного применения. Это значит, что препарат, который производит Пекинский биоинститут биологических продуктов, одобрена во всем мире для людей старше 18 лет.

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Sinopharm стала первой одобренной ВОЗ вакциной, которую производит не западная страна. Ранее организация дала зеленый свет препаратам компаний Pfizer, AstraZeneca/BioNTech, Johnson & Johnson и Moderna.

Тем не менее китайской вакциной уже привились несколько миллионов человек - как в Китае, так и в других странах. Ее применение разрешили правительства нескольких африканских, азиатских и латиноамериканских государств.

Об эффективности китайских вакцин данных не так много. Испытания другой китайской вакцины, Sinovac, в Бразилии, показали эффективность примерно в 50,4%, что только на доли процента выше порога в 50%, необходимого для одобрения ВОЗ. В ходе испытания в Турции и Индонезии, впрочем, эффективность оказалась выше.

В отношении вакцины Sinovac ВОЗ, как ожидается, вынесет решение в ближайшие дни, а российский препарат "Спутник V" все еще в стадии оценки. Среди европейских стран контракты на импорт Sinovac подписали Турция и Украина.

Перед тем как одобрить вакцину, специалисты ВОЗ проинспектировали лаборатории, в которых она производится. Помимо прочего одобрение значит, что препарат можно будет применять в рамках механизма Covax, через который бедные страны получают вакцины бесплатно. В последние недели эта программа столкнулась с нехваткой вакцин из-за роста заражаемости в Индии, и китайский препарат должен помочь решить эту проблему.

Ученые Индии: будет еще хуже

В Индии за минувшие сутки коронавирусом заразились 414 тысяч человек, умерли почти 4 тыс. Самыми пострадавшими районами остаются Дели и вся территория штата Западная Бенгалия. Однако, по словам столичных медиков, справляться с катастрофой стало чуть легче, так как больницы начали получать достаточные запасы кислорода.

"На сегодня вакцины закончились", - гласит надпись в пункте вакцинации ФОТО: Getty Images

"На данный момент наши суточные потребности удовлетворяются, но как долго это продлится, никому не известно, поэтому больших надежд у нас нет", - говорит главврач одной из больниц Дели Ашвин Сигх.

Поставки кислорода, оборудования и медикаментов стали возможны благодаря международным усилиям. Гуманитарные грузы в Индию отправляют около десятка стран, включая Британию, США, Францию и Южную Корею.

При этом научные советники индийского правительства дают мрачные прогнозы на будущее. По их мнению, концентрация вируса так велика, что появление новых штаммов даже не вопрос времени, а реальность, которая еще просто никак себя не проявила.

Глава ученого совета при кабинете премьера Нарендры Моди предупреждает, что после небольшого спада страну ждет новая жестокая волна заболеваемости.

Германия празднует победу над третьей волной

Жители Германии, прошедшие полный курс вакцинации, будут освобождены от большинства правил и ограничений локдауна. То же самое касается и переболевших коронавирусом. Соответствующая резолюция в пятницу была принята верхней палатой немецкого парламента.

"Коронабайк" ФОТО: Getty Images

"Третья волна эпидемии, похоже, преодолена", - заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. По данным Университета Роберта Коха, который следит за за эпидемиологической ситуацией, заражаемость коронавирусом пошла на спад во всех возрастных группах.

Первую дозу вакцины получили уже 31,5% взрослого населения Германии. Для ускорения кампании по вакцинации накануне Шпан разрешил использовать препарат производства AstraZeneca для всех без исключения. Ранее британская вакцина не применялась в группе людей старше 65 лет.

Об Австралии можно забыть надолго

Министр торговли и туризма Австралии заявил в пятницу, что континент не откроется для туристов до конца 2022 года. Исключение составляют только жители Новой Зеландии, сообщение с этой страной возобновилось почти в полном объеме месяц назад.

Австралия ФОТО: Getty Images

Власти Австралии довольны результатами борьбы с пандемией и ходом вакцинации населения, но открытие границ считают преждевременным. По словам правительства, пример Индии наглядно показывает, что острая фаза пандемии миновала далеко не везде в мире.

Также накануне ВОЗ предупредила, что третья волна коронавируса грозит Африке - из-за появления новых штаммов и задержек в поставках вакцины.

"Необязательно, что у нас в Африке повторится трагедия Индии, но мы все должны быть начеку", - сказал директор африканского регионального отделения ВОЗ Матшидисо Моети.

Молодым британцам AstraZeneca не дадут

Научный совет, осуществляющий контроль за ходом вакцинации и иммунизации в Британии, постановил, что британцам младше 40 лет по возможности должна предлагаться альтернатива вакцине AstraZeneca из-за рисков образования тромбов. Ученые подчеркивают, что это крайне редкий побочный эффект британского препарата, но власти обязаны учесть существующие риски.

Представитель минздрава Британии заявил, что мнение ученых принято к сведению, но напомнил, что польза оксфордской вакцины по-прежнему многократно превышает возможные отклонения.

Однако статистика в отношении рисков заметно растет. По данным за последнюю неделю, она составила 10,5 случаев на миллион доз препарата, на прошлой неделе это показатель был 9,3 случая на миллион доз.

Предолимпийский Токио в режиме ЧП

В пятницу власти Токио продлили режим чрезвычайного положения до конца месяца, изначально он должен был закончиться 11 мая. До открытия Летних Олимпийских игр 23 июля остается все меньше времени. В июне правительство обещает решить, смогут ли зрители посещать соревнования.

Вопрос об иностранных болельщиках отпал сам собой, так как Япония не собирается открывать границы для массового туризма, но японцы все еще надеются посмотреть на домашнюю Олимпиаду с трибун стадионов.

Олимпийский огонь уже прибыл в Японию, но чрезвычайное положение там сохраняется ФОТО: Getty Images

Уровень смертности от Covid-19 в Японии остается одним из самых низких в мире (10,5 тыс. умерших за все время пандемии), но вакцинация населения продвигается крайне медленно и уровень заражаемости остается высоким. Больницы в некоторых районах страны снова жалуются на нехватку мест.

Из-за пандемии в Токио отменены, отложены или перенесены в другие страны почти все тестовые мероприятия, которые обычно проводят накануне Олимпиады для проверки олимпийских объектов. Единственные соревнования, которые удалось провести в будущей олимпийской столице - чемпионат мира по прыжкам в воду и квалификационные заезды гребцов.

Из-за последнего всплеска заболеваемости организаторы Игр внесли изменения в маршрут эстафеты олимпийского огня, который, где это возможно, пойдет в обход населенных пунктов. Также от участия в эстафете отказалась самая пожилая жительница Земли - 118-летняя Кане Танака. Она должна была проехать небольшой отрезок пути с факелом на инвалидной коляске, но ее семья заявила, что этого не произойдет, так как эпидемия до сих пор не взята под контроль.

Дрессированные пчелы выявляют коронавирус за секунды

Ученые из Вагенингенского университета в Нидерландах смогли научить пчел выявлять Covid-19. Правда, их дрессировали на норках, а не на людях, но зато пчелы, обладающие отличным нюхом, научились за считанные секунды отличать больных животных от здоровых.

Пчелы ФОТО: Getty Images

Пчел дрессировали как пресловутых собак Павлова, используя в качестве поощрения подслащенную водичку. В результате каждый раз, почуяв вирус, они дружно высовывали хоботки в ожидании награды.

Строя свой эксперимент, исследователи исходили из того, что пчелы должны почувствовать изменение запаха по мере того, как будет меняться обмен веществ в организме, пораженном вирусом.